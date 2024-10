中信銀金融創新 連三年獲獎

國際知名財經媒體《Global Finance》(全球金融)為表彰全球金融業持續推出創新理念、產品及服務,自1999年起舉辦「World’s Best Digital Banks Awards」,主辦單位於英國時間1日宣布,中國信託商業銀行長期致力科技創新研發應用,優化客戶體驗,連續三年獲頒「全球傑出金融創新實驗室」全球級肯定。

中信銀同時勇奪「全球最佳偽冒風險管理創新」、「亞太最佳消費整合金融銀行」、「亞太最佳支付體驗」、「亞太最佳創新銀行」(Best in Innovation in Asia Pacific)等十項大獎殊榮,為台灣金融業最大贏家。

第25屆「World’s Best Digital Banks Awards Ceremony」假英國倫敦銀行大廳會場舉辦,中國信託銀行數位科技處處長、資深副總經理王俊權率團隊親赴英國倫敦領獎。

《Global Finance》(全球金融)全球級獎項「全球傑出金融創新實驗室」是透過專家、學者及財經記者組成專門評選委員會,歷經獨立研究、審查與討論,最後經嚴格評選後公布最後得主,中信銀與全球頂尖金融機構共同角逐,過關斬將抱回世界級榮耀,也成為台灣首家連續三年蟬聯「全球傑出金融創新實驗室」金融業者。

此獎更被創辦人暨總編輯Joseph Giarraputo讚譽,得獎機構成功整合各項金融科技,創造具高度影響力的創新金融解決方案,成功應對當前複雜的金融挑戰,表現卓越。

王俊權亦受邀於「Digital Banking and Innovation in Financial Services Forum」與逾百位來自世界優秀金融業代表分享中信銀於數位金融服務上的努力,中國信託於2015年成立數位金融發展專責單位,延攬人工智慧專家與各領域金融科技人才,陸續設立「AI」、「區塊鏈」及「客戶體驗設計」實驗室。

累計至今,擁有逾20項發明專利認證、超過50項AI模型及100項以上如智能聊天機器人、反洗錢預警服務應用。此外,更分享中國信託銀行以客戶為中心建構研發藍圖,從客戶體驗、流程效率及科技守護面向,發展出法遵科技、行銷科技、數據分析等六項科技,以及透過AI 核心發揮研發綜效於「遏止金融犯罪」科技之突破性發展。

主辦單位表示,近年偽冒與詐騙案頻傳,中信銀推出「神盾聯防科技平台」,結合科技與數據,打造數位智能徵審助理,可自動識別偽冒申請與文件、智能分類與歸戶識別後的風險等級,辨識可疑態樣,高度防堵且提升風險管理效能,積極守護民眾資產。且與臺灣高等檢察署等政府機構合作,利用逾7,400台中國信託ATM結合智能防詐通報系統,有效打擊詐騙,特別頒發「全球最佳偽冒風險管理創新」。