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8月銀行OBU放款驚見衰退 非企業不缺錢 兇手是他

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

據金管會截至8月底統計，銀行國際金融業務分行（OBU）放款餘額降到2兆3489億元，月減464億元，是近9個月來首見衰退，主因是8月美元對台幣驟貶2.7%，使以台幣計價的OBU放款自然縮水。

若以8月底美元對台幣匯率31.94元換算，8月底OBU放款餘額是734.4億美元，月增6億美元，顯示8月OBU放款動能仍在。

那麼，美國啟動降息潮後，OBU放款動能穩了嗎？銀行圈看法分歧，保守者認為，降息後僅會讓銀行資金成本下降，增加利息淨收益，但能否提升企業舉債需求，仍需觀察，甚至企業戶可能因預期降息，而將外幣需求遞延。

但也有樂觀者認為，降息後，讓外幣放款利率走低，應有助於企業舉借外幣意願。

金管會公布8月底OBU存放款、OIU業績數字。截至2024年8月底，OBU放款餘額2兆3489億元，存款餘額3兆7540億元，存放比僅62.57%，月減2.7個百分點，更是近一年低點；單看OBU放款餘額則月減1.9%、年增3.8%。

保險國際業務分公司（OIU）的壽險保單則未見起色。據統計，從2024年6月起，已連續三個月「掛蛋」，等於壽險業近三個月沒有新賣出任何一張OIU保單，累計前八月新契約保費收入停在115.1萬美元，只剩去年同期的1/3。

為活化OIU，金管會擬雙路並進，一、OIU租稅優惠明年到期後，擬再延長十年，二、目前OIU僅銷售利變型保單，金管會將放寬OIU商品程序、簡化送審規範，以鼓勵業者多研發符合境外大戶需求的保單。

台幣匯率 降息

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