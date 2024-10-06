快訊

歐洲下修高血壓標準！台灣標準加嚴2年 中風年減7000人

三大境外金融中心前八月賺近13億美元 全年獲利挑戰「2」字頭

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會統計，2024年累計前八月銀行、證券和保險等三大境外金融中心稅前盈餘近13億美元，年減大幅收斂到2%，金融圈指出，美國降息潮啟動，銀行資金成本大降、債券評價利益大增，全年獲利挑戰「2」字頭。前波高點是2022年全年賺近23億美元。

一家銀行主管說，8月市場開始反應降息預期，短率走跌，9月美國降息兩碼後並暗示年底將持續降息，短率進一步下滑，銀行資金成本大降，利息淨收益增加，提升OBU獲利。

據數據顯示，8月單月銀行OBU稅前盈餘一口氣攀升到85.5億元是兩年來單月高點，獲利貢獻占比攀升到17%也是近年新高。

該主管說，8月光OBU獲利就增加了近三億美元，若後續都依此獲利速度，全年有機會帶動整體境外金融中心獲利挑戰「2」字頭，唯一最大變數是，各銀行多會在年底提存OBU呆帳，成為挑戰成敗的關鍵。

境外金融中心是指3O，包括銀行國際金融業務分行（OBU）、證券國際業務分公司（OSU）、及保險國際業務分公司（OIU），又以OBU獲利貢獻占逾95%為主力，等於3O獲利優劣全看OBU臉色。

金管會公布銀行、證券和保險業等金融三業境外金融中心獲利。2024年8月單月59家銀行國際金融業務分行（OBU）稅前盈餘85.5億元，是近兩年單月新高，月增62%，主因是8月短率走跌，OBU資金成本下降，提升利息淨收益。

累計前八月賺406.7億元台幣，（若以台銀8月底美元對台幣結算匯率31.94元，約折合12.73億美元），年減幅大幅收斂到4.9%。

主力是自營業務（投資海外有價證券）的證券國際業務分公司（OSU），8月賺864萬美元，月減35%，累計前八月轉虧為盈577.2萬美元，也是因降息讓海外債殖利率走低，券商積極把到期債券，轉為殖利率較高債券（指價格較低）終使獲利虧轉盈。

保險國際業務分公司（OIU）受惠產險、再保險業務擺脫去年受全球氣候變遷的支付巨災賠款損失利空，加上壽險業也因美元升息而增加利息收入，累計前八月賺1,681萬美元，年增3倍。

合計三大境外金融中心，2024年累計前八月稅前盈餘12.96億美元已達2023年全年18億美元獲利的七成，較去年同期13.22億美元，年減幅大幅收斂到2%，全年有機會超車2023年甚至挑戰「2」字頭。

保險 金管會 金融中心 金融業 降息

延伸閱讀

近一月債券ETF表現...產業債突出 公用事業、金融表現佳

未來一周美股四大觀察變數

美元單周升幅 兩年最大

就業熱 Fed下月降息2碼無望

相關新聞

中信銀獲頒《Global Finance》十大獎

國際知名財經媒體《Global Finance》（全球金融）在英國時間10月1日宣布第25屆「World’s Best ...

台幣升值與全球股災拖累…壽險業國外資產 大縮水

中央銀行統計顯示，今年8月整體壽險業國外資產罕見大縮水，從今年7月的22兆4,406億元，驟降至21兆9,347億元，跌...

台美智庫金融兵推 籲台加入IMF

如果中國大陸以金融、經濟、資訊網路圍攻台灣，台灣如何預防及反制？金融研訓院與華府智庫展開金融兵推，研究建議台灣加入國際貨...

壽險業國外資產 跌破22兆

中央銀行統計顯示，今年八月整體壽險業國外資產罕見大縮水，從今年七月的二十二兆四千四百○六億元，驟降至二十一兆九千三百四十...

匯市最前線／台幣31.8~32.2元整理

國內匯市因颱風來襲休市兩天，上周五（4日）落後補貶。外資大舉匯出逾12億美元，新台幣匯率重挫1.26角，收在31.963...

壽險業前七月賣股900億 落袋為安

保發中心統計顯示，2024年7月底，壽險業資產總額約36兆7,805億元，締造歷史紀錄，並較2023年底大增1兆8,70...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。