三大境外金融中心前八月賺近13億美元 全年獲利挑戰「2」字頭

據金管會統計，2024年累計前八月銀行、證券和保險等三大境外金融中心稅前盈餘近13億美元，年減大幅收斂到2%，金融圈指出，美國降息潮啟動，銀行資金成本大降、債券評價利益大增，全年獲利挑戰「2」字頭。前波高點是2022年全年賺近23億美元。

一家銀行主管說，8月市場開始反應降息預期，短率走跌，9月美國降息兩碼後並暗示年底將持續降息，短率進一步下滑，銀行資金成本大降，利息淨收益增加，提升OBU獲利。

據數據顯示，8月單月銀行OBU稅前盈餘一口氣攀升到85.5億元是兩年來單月高點，獲利貢獻占比攀升到17%也是近年新高。

該主管說，8月光OBU獲利就增加了近三億美元，若後續都依此獲利速度，全年有機會帶動整體境外金融中心獲利挑戰「2」字頭，唯一最大變數是，各銀行多會在年底提存OBU呆帳，成為挑戰成敗的關鍵。

境外金融中心是指3O，包括銀行國際金融業務分行（OBU）、證券國際業務分公司（OSU）、及保險國際業務分公司（OIU），又以OBU獲利貢獻占逾95%為主力，等於3O獲利優劣全看OBU臉色。

金管會公布銀行、證券和保險業等金融三業境外金融中心獲利。2024年8月單月59家銀行國際金融業務分行（OBU）稅前盈餘85.5億元，是近兩年單月新高，月增62%，主因是8月短率走跌，OBU資金成本下降，提升利息淨收益。

累計前八月賺406.7億元台幣，（若以台銀8月底美元對台幣結算匯率31.94元，約折合12.73億美元），年減幅大幅收斂到4.9%。

主力是自營業務（投資海外有價證券）的證券國際業務分公司（OSU），8月賺864萬美元，月減35%，累計前八月轉虧為盈577.2萬美元，也是因降息讓海外債殖利率走低，券商積極把到期債券，轉為殖利率較高債券（指價格較低）終使獲利虧轉盈。

保險國際業務分公司（OIU）受惠產險、再保險業務擺脫去年受全球氣候變遷的支付巨災賠款損失利空，加上壽險業也因美元升息而增加利息收入，累計前八月賺1,681萬美元，年增3倍。

合計三大境外金融中心，2024年累計前八月稅前盈餘12.96億美元已達2023年全年18億美元獲利的七成，較去年同期13.22億美元，年減幅大幅收斂到2%，全年有機會超車2023年甚至挑戰「2」字頭。