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中國信託承上啟下 提升五級棒球實力

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導

中國信託銀行董事長陳佳文強調，中國信託是台灣首家支持五級棒球運動的企業，除了職棒中信兄弟棒球隊、臺中台壽霸龍成棒隊、還有「愛接棒計劃」支持24支偏鄉少棒及青少棒球隊。

自2015年中國信託支持黑豹旗後，參賽隊伍數自第一屆的51隊提升至本屆的213隊，中信盃黑豹旗不僅鼓勵女子棒球選手參賽，更幫助離島偏鄉學校組隊參賽，並補助新球隊經費，透過企業力量支持體育署及中華棒協推動國球。

董事長陳佳文指出，中信盃黑豹旗有承上啟下的重要關鍵，少棒及青少棒選手畢業後能繼續圓棒球夢，同時也為台灣培育優秀棒球選手及棒球迷，陳佳文期待在企業支持下，中信盃黑豹旗能成為亞洲指標青棒賽事，提升台灣棒球五級棒球實力。

第12屆中信盃黑豹旗創下亮點，首度增設女子組，共吸引十隊報名，同時參加本屆中信盃黑豹旗賽事的女黑豹也創下新高，總計有263位女性球員、14位女性教練同場競技。另一方面，本屆的參賽隊伍高達213隊，再度寫下黑豹旗舉辦以來的新紀錄，黑豹旗在中國信託的推動下，不僅成為台灣青棒隊伍參賽最多的棒球比賽，亦是台灣最多女子棒球隊參賽之青棒盃賽。

值得一提的是，首屆黑豹旗女子組包含台北市華江高中、台北市士林高商、新北市丹鳳高中、新北市秀峰高中、桃園市南崁高中、台中市東山高中、台南市土城高中、高雄市三民高中、高雄市中正高工及花蓮女中等十校角逐首屆后冠。首屆女子組冠軍將成為混合組64強種子籤，有機會挑戰中信盃黑豹旗賽史七冠王桃園市平鎮高中，會有這樣的轉變，企業的投入成為無形推手。

中信兄弟 中國信託

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