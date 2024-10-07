中信盃黑豹旗青棒賽 開打

3,700名球員齊聚，台灣甲子園開戰。中國信託商業銀行冠名贊助「2024年第12屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」，昨（6）日於台南市亞太國際棒球訓練中心成棒副球場敲響戰鼓，213隊報名再創賽史紀錄，首度增設女子組亦吸引十隊報名，共263位女性球員、14位女性教練參賽，成為全台灣最多女子棒球隊參賽的青棒盃賽。

中信盃黑豹旗為全台規模最大青棒賽事，教育部體育署副署長房瑞文、台南市市長黃偉哲、中華民國棒球協會理事長辜仲諒及中國信託銀行董事長陳佳文出席開幕典禮。

中華棒協理事長辜仲諒表示，一個月前U18中華隊在第13屆亞洲青棒錦標賽，遭逢由甲子園13所高中明星隊菁英所組成的日本隊的激烈挑戰。U18日本隊18人名單中，有兩名投手、一位捕手來自今年日本夏季甲子園冠、亞軍隊伍，還有在高中生涯敲出64支全壘打的選手等人，共有五位選手來自夏季甲子園的前八強，還有許多傳統名校的強打者，實力等同於日本甲子園的明星隊，但U18中華隊不畏艱難、遇強則強，冠軍戰以6比1逆轉擊敗日本隊，勇奪繼2007年之後、睽違17年的亞洲青棒賽冠軍，顯示台灣青棒在國際棒壇的強大實力。

辜仲諒勉勵大家要有U18中華隊選手的精神，台灣具備世界一流的棒球實力，只要努力就可以打敗日本隊，各層級棒球要一起加油，提升實力，而隱藏在棒球比賽中的精神和態度，更是年輕人最重要學習的人生價值，而U18中華隊優異表現，亦彰顯了國手選拔賽事之一的中信盃黑豹旗之價值所在。

中信盃黑豹旗開幕戰由中正國防幹部預備學校迎戰上屆冠軍桃園市平鎮高中，平鎮高中展現賽史「七冠王」實力，以26比0擊敗中正預校，拿下本屆首勝。第12屆中信盃黑豹旗賽程即日起至11月3日，所有賽事皆免費進場，歡迎喜愛棒球的社會大眾一同為台灣青棒加油。