台壽寓教於樂 守護瀕危物種
「穿山甲舌頭好長喔」、「牠是穿盔甲嗎？」看到穿山甲可愛模樣，小朋友既好奇又興奮。台北市立動物園1987年起投入穿山甲照養技術及醫療研究，成功繁衍數十隻穿山甲寶寶，為全球唯一具世代繁殖穿山甲的動物園，復育成果成為台灣驕傲。
翻轉瀕危物種，不光靠動物園努力，更需要企業支持。台灣人壽連續二年在動物園舉辦「祖孫三代健走」，鼓勵民眾養成健走習慣，累積健康資產，今年首創保險業先例，投入認養穿山甲計畫，以實際行動為穿山甲永續保險；健走活動更結合石虎、穿山甲生態教育導覽，透過專家解說與寓教於樂的遊戲關卡，從日常生活中喚醒國人意識，一起守護瀕危物種、延續生物多樣性，讓地球生生不息。
祖孫三代健走邁入第13年，每年的健走家庭團聚日，生態永續與健康永續並行前進，不僅活動所有帆布製作物回收再利用，還有更多志同道合夥伴參與，倡議循環永續的REWOOD木酢達人加入台灣人壽ESG行列，創辦人陳偉誠運用動物園廢棄樹枝回收再製除溼炭包，而無尾熊吃剩的尤加利老葉、硬梗，更提煉精油成為清潔用品的原料，真正做到不砍一棵樹，讓經濟生產與森林永續共同循環。此外，中國信託產險公司、台北市警察局文山第一分局、中國信託反毒教育基金會也在現場設攤，透過趣味互動分享地震防災保險知識、體驗仿真毒品氣味，提升全民反詐識毒能力。
一個人健走需要毅力，一群人健走輕鬆有趣，祖孫三代能一起健走更是難得的幸運，因此台灣人壽讓健走變有趣，不僅是凝聚情感的全民運動，也可以是推展金融及生態教育的重要平台，結合健康、保育、反詐拒毒，期望有更多人、更多家庭發揮「家」在一起的力量，龍來健走龍健康。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言