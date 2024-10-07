台壽寓教於樂 守護瀕危物種

「穿山甲舌頭好長喔」、「牠是穿盔甲嗎？」看到穿山甲可愛模樣，小朋友既好奇又興奮。台北市立動物園1987年起投入穿山甲照養技術及醫療研究，成功繁衍數十隻穿山甲寶寶，為全球唯一具世代繁殖穿山甲的動物園，復育成果成為台灣驕傲。

翻轉瀕危物種，不光靠動物園努力，更需要企業支持。台灣人壽連續二年在動物園舉辦「祖孫三代健走」，鼓勵民眾養成健走習慣，累積健康資產，今年首創保險業先例，投入認養穿山甲計畫，以實際行動為穿山甲永續保險；健走活動更結合石虎、穿山甲生態教育導覽，透過專家解說與寓教於樂的遊戲關卡，從日常生活中喚醒國人意識，一起守護瀕危物種、延續生物多樣性，讓地球生生不息。

祖孫三代健走邁入第13年，每年的健走家庭團聚日，生態永續與健康永續並行前進，不僅活動所有帆布製作物回收再利用，還有更多志同道合夥伴參與，倡議循環永續的REWOOD木酢達人加入台灣人壽ESG行列，創辦人陳偉誠運用動物園廢棄樹枝回收再製除溼炭包，而無尾熊吃剩的尤加利老葉、硬梗，更提煉精油成為清潔用品的原料，真正做到不砍一棵樹，讓經濟生產與森林永續共同循環。此外，中國信託產險公司、台北市警察局文山第一分局、中國信託反毒教育基金會也在現場設攤，透過趣味互動分享地震防災保險知識、體驗仿真毒品氣味，提升全民反詐識毒能力。

一個人健走需要毅力，一群人健走輕鬆有趣，祖孫三代能一起健走更是難得的幸運，因此台灣人壽讓健走變有趣，不僅是凝聚情感的全民運動，也可以是推展金融及生態教育的重要平台，結合健康、保育、反詐拒毒，期望有更多人、更多家庭發揮「家」在一起的力量，龍來健走龍健康。