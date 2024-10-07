台壽祖孫三代健走 回響熱

林美秀與祖孫三代一起健走。中信金控子公司台灣人壽上周六（5日）於台北市立動物園舉辦「祖孫三代 龍來健走」。

公益大使「國民媽媽」林美秀、台灣阿龍、中國信託體育選手與2,000多名民眾健康齊走，台灣人壽更創金融保險業先例，支持動物園「穿山甲認養計畫」，台北市立動物園代理園長朱孝芬、台灣人壽董事長許舒博共同完成「穿山甲大背小」儀式，象徵世代傳承、健康生態永續。

台灣人壽「祖孫三代」健走舉辦第13年，鼓勵跨世代民眾全齡健康促進，更希望每年健走成為家庭團聚日，台北市副市長張溫德肯定台灣人壽促成大手牽小手、「祖孫三代」來動物園健走，展現台北市運動之都特色，而認養穿山甲更讓動物復育成果發光發熱。

台灣人壽董事長許舒博表示，中國信託長期關注自然與生物多樣性危機，台灣人壽響應母公司理念，力挺瀕危物種穿山甲認養計畫，為穿山甲永續保險，也希望透過祖孫三代健走，延續「We are family」精神。健走公益大使林美秀大展勇腳走完3公里，健走沿途與熱情粉絲合影，她強調「健康」很重要，而「健走」就是一帖良藥，鼓勵民眾動起來。

每年健走中國信託體育公益大使都一馬當先，中信兄弟棒球隊球星鄭浩均與徐基麟、臺中台壽霸龍成棒隊球員陽耀勳與曾陶鎔、中信飛牡蠣電競戰隊選手胡碩傑與趙盈舜，以及中信兄弟啦啦隊Passion Sisters熱力應援，跟著專業教練一起做暖身操，活力十足；中國信託集團吉祥物台灣阿龍、小翔、Thunder和小火子亦跟著扭腰擺臀、萌翻全場，還有小朋友熱情依偎阿龍龍肚，可愛模樣逗樂大家。

今年健走最高齡者來自台北市文山老人服務中心93歲丁爺爺，偕老伴輪椅代步體驗大自然，看到中信兄弟球星陪走開心地眼眶泛淚；年紀最小的是1919中華基督教救助協會陪讀班3歲何小妹，第二次來到動物園熟門熟路當起小小導覽員，一家四口健走邊欣賞可愛動物，度過溫馨的家庭日。

龍年走出趣！台灣人壽與動物園特別安排「尋龍記」，邀請民眾一邊健走、一邊尋找與「龍」有關的植物，大家開心找到龍柏、龍舌蘭、龍船花拍下紀念照；此外，「龍來健走」設置八大體驗關卡，以「健康、保育、反詐、拒毒」四大主題，透過闖關互動分享金融教育和生態保育，走完全程還能抽獎。最樂透的是苗栗王小姐這一家，祖孫三代不可思議連中三獎，超旺運氣讓人既羨慕又嫉妒，不僅幸運抽中最大獎Gogoro電動車，媽媽、女兒也輪番中獎滿載而歸，驚喜不已的王小姐直呼明年一定要再來參加。

今年健走除了台灣人壽志工基本咖，還包括1919中華基督教救助協會陪讀班學童、台北市文山老人服務中心長輩及2,000多位跨世代民眾一起參與。2012年迄今，「祖孫三代」健走陪伴新舊鐵粉1,100萬人次，足跡遍及全台，累計走出近43萬公里，相當繞台灣約390圈，累積健康更累積了難忘記憶，未來台灣人壽將陪伴跨代民眾持續TeamWalk、挺健康。