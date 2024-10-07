保險小百科／預定利率高低 牽動保費、價值

壽險保單之「預定利率」，是指保單中固定用來計算保險金額、保費、保單現金價值的基礎利率。相對於變動的宣告利率，預定利率為一「固定值」，後續不會因保險公司投資多寡而改變。

凱基人壽指出，預定利率是在保單設計時就已確定，不會隨市場環境而變動，而利率變動型的商品中，除了有宣告利率，通常都還會有「預定利率」，預定利率即是保障，即便宣告利率調降到最低，也不能低於當初所保證的預定利率。

然而，預定利率會影響什麼？凱基人壽表示，一、保費計算：在相同保障下，預定利率愈高，保費會愈便宜；相反地，預定利率愈低，保費則愈貴。二、保單價值：預定利率決定了保單的現金價值增長速度。具有較高預定利率的保單，其現金價值增長較快。