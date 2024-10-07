退休金算盤／安養信託+全球型基金 迎樂退

即使是退休金高人一等的高薪一族，還是要考慮潛在的老年長照風險。上市科技公司趙協理是50歲單身女貴族，已經準備好4,000萬元退休金，隨時可以退休，儘管退休金水位優於多數人，她仍擔心老年長照問題，煩惱如何透過財務規劃使年老萬一無法自理生活時，仍可得到優質且有尊嚴的長照服務。

趙協理的理財風格偏於「佛系」，她準備的4,000萬元退休金中，約現金與股票各半。為了想知道能否透過妥善理財規劃，來確保年老有需要時可得到優質長照保障，她找上遠東銀行協助。

趙協理的退休理財規劃建議

遠東銀行產品開發部部長高宇宏指出，長照所需費用龐大，根據市場行情預估，聘請專人看護每月費用約為新台幣2萬元至9萬元，如果入住長照機構，每月則須支付1.6萬元至3.9萬元不等。如以每月照顧支出平均費用5萬元、長照期間十年估算，所需照顧費用將超過600萬元。

高宇宏表示，趙協理若有長照費用完全要靠自己準備，若聘請全天候照護加入住機構合計每月約需9萬元，以長照期間十年估算，所需總費用將超過1,080萬元。加上國人平均壽命愈來愈長，代表面臨長照費用準備不足的風險也愈高，因此建議趙協理可將退休計畫分兩個面向進行。

首先第一個面向是針對未來可能發生的長照需求，來規畫解決方案，若以近五年女性平均壽命約85歲計算，趙協理可承作1,000萬元預開型安養信託，約定自75歲起每年領取100萬元做為支付長照所需費用，預計領取十年。第二個面向，則是建構穩健與成長兼備的投資組合。

高宇宏建議，趙協理的退休金扣除規劃1,000萬元預開型安養信託外，可預留現金200萬元為緊急預備金。由於趙協理目前50歲，仍有相當長的時間可以承受市場波動風險，建議可將800萬元投入「全球股票型基金」，假設長期年化報酬率約8%，則15年後有機會成長到價值2,500萬元左右。

至於趙協理價值約2,000萬元的股票部位，高宇宏表示，由於股票波動度大，因此建議降低股票比重，可趁近期行情不錯時擇機賣出，再將其中約1,500萬元轉投資於新台幣計價的「全球複合債券基金」，預估配息率約6%，每年可領取基金配息約90萬元，剩餘500萬元則投入新台幣計價的「全球多重資產基金」，預估配息率約4%，每年可領取基金配息約2萬元，如此每年可產生約110萬元的配息收入金流（暫不考慮該基金可能產生資本利得）。但投資都有風險，不論複合債券基金、多重資產基金或是全球股票型基金，都會隨市場走勢漲跌，因此仍要將投資風險納入考量。

經過規畫，趙協理50歲起每年約有110萬元的基金配息可供日常生活運用，75歲開始還有每年自安養信託領取100萬元，屆時一年有約210萬元現金流入，應夠支應長照費用，加上持有總值2,800萬元基金部位可隨時變現，退休生活花費應相當充裕，可以樂享悠閒。