專家教你保／投保六大訣竅 省荷包添保障

生活中每天都有大大小小的意外發生，一再凸顯了保險的重要性。但保險如何買才正確？又該買多少呢？在此建議民眾可參考六大訣竅，可為自己節省荷包，又能增添補足最齊全的保障。

第一，早買早省錢：愈年輕投保，保險費愈便宜，而且愈早買，享受的保障期限更長。

第二，先定期後終身：應該「重保障輕儲蓄」，並掌握「先定期後終身」原則。因為終身保險保障時間長，保險費比定期險貴，可以先以便宜的定期險打底，待收入穩定，並有一定經濟基礎後，再加保終身型保險，補足保障缺口。

意外險vs.壽險保障比一比

第三，循序漸進投保：壽險、意外險、醫療險、重大傷病險、長期照顧險是人身保障必備五大險種，涵蓋身故、意外、疾病三大風險。如果無法一次到位，可以根據預算、配置順序投保。由於年輕人活動力強、愛騎機車，發生意外機率較高，意外險將是第一順序；若是家中經濟主要來源，除了意外險，也要買壽險，預防一人倒全家倒；再來循序漸進配置：醫療手術險、重大傷病險、長照險，避免自己生病、受傷或失能，壓垮家庭經濟。

第四，保得好也保得夠：保險費該花多少？可根據自身財務狀況及需求，合理評估保險費用。一是「雙十原則」，每年繳交保險費不超過年收入十分之一，保險金額是年收入十倍，例如年收入120萬元，每年可花12萬元買保險；二是預算真的很少，可以年收入5%至8%規劃保障，等經濟能力充裕，再提高預算強化保障。

第五，多帳戶管理法：一次要拿一萬、兩萬元繳交保險費，不少年輕人或許覺得心痛。此時不妨運用多帳戶管理法，銀行母帳戶下加開子帳戶，再依自身需求將不同用途的資金分類，例如貸款、旅遊金、保險、投資等，有些子帳戶可以設定自動轉入，每個月薪水入帳時，系統會自動將錢分別存入不同用途的子帳戶，如此一來，每個月存一千、兩千到保險帳戶，即可無痛繳交保險費。

第六，定期保單健診：投保後，應每隔三至五年可以做一次保單健診，確認保險是否符合當下需求，除了透過「保險存摺」線上查詢平台外，也可使用新壽「保單鑑定師」線上自主保單健診服務，運用光學字元辨識（OCR）與自然語言處理（NLP）技術，只要用手機拍攝現有保單，即可彙整既有保單的保障概況，產出專屬分析結果，非常方便。（本文由新光人壽副總經理陳國揚提供，記者戴玉翔採訪整理）