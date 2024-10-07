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產險業推出行動身分識別 加快理賠

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導
響應保單無紙化趨勢，產險業推出透過行動身分識別功能，以及直接發送電子保單PDF檔或下載連結至保戶email或手機，加速作業流程。（本報系資料庫）
響應保單無紙化趨勢，產險業推出透過行動身分識別功能，以及直接發送電子保單PDF檔或下載連結至保戶email或手機，加速作業流程。（本報系資料庫）

民眾投保保單，當遇上出險，無不希望能盡快獲得理賠金，在提供客戶理賠即時服務上，產險業也推出透過行動身分識別功能，以及直接發送電子保單PDF檔或下載連結至保戶email或手機，減少內部補發的人工作業與管理，也讓保戶能加速得到保險理賠金。

富邦產險表示，自今年第2季起，富邦產險保好康會員平台開放車險理賠通報得使用MID身分驗證功能，完成MID驗證的客戶，即可免回傳紙本理賠申請書，實現全線上理賠服務，自服務上線以來，已有700位客戶使用服務。全新上線的身分驗證方式不僅提升理賠流程效率，更提高了數據的安全性和隱私保護，免回傳傳統紙本理賠申請書。

兆豐產險指出，響應保單無紙化趨勢，兆豐產險也持續優化電子保單發送及補發機制，直接發送電子保單PDF檔或下載連結至保戶email或手機，保戶可免登入官網下載，並於官網新建置電子保單補發申請予自動檢核功能，減少內部補發的人工作業與管理。

此外，為提供較高安全強度的身分認證機制，兆豐產險已於網路投保平台及官網平台推出FIDO（行動身分識別）身分驗證機制功能，以取代一次性密碼驗證機制。

富邦產也提到，車險理賠過程中若遇文件缺件，客戶可透過理賠人員發送的簡訊連結上傳所需的佐證文件，自服務上線以來，已超過16,000件理賠案件透過線上完成補件，此項功能除提升客戶補件的便利性，同時提升整體理賠效率。

保單 理賠 產險

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