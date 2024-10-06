台新證奪得國家品牌玉山獎三項大獎 引領數位投資潮流

第21屆國家品牌玉山獎於日前揭獎，台新證券以台股定期定額服務獲得「最佳人氣品牌類」殊榮，數位投資工具「台新Woojii APP」則摘下「最佳人氣品牌類」和「最佳產品類」兩項大獎，總計囊括三項大獎入袋。台新證券表示，獲獎是對台新證券的高度肯定，激勵台新證券將繼續走在創新的前沿，為臺灣投資市場注入更多活力與動能，展現台新證券在數位投資服務領域的創新與實力。

定期定額投資不僅是新手、小資族的投資入門首選，也受到越來越多穩健型投資人的青睞，台新證券順應市場潮流，為投資人量身打造操作簡單、無痛入門的台股定期定額服務，並推出超過百檔個股及ETF供投資人選擇，服務上線後，使用人數持續成長，受到許多客戶的喜愛，更拿下2024年國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌類」大獎之肯定。

台新證券洞悉現代投資人的多元需求，於2023年推出台新Woojii APP，搭配豐富的功能模組，不僅是最懂投資人需求的數位投資工具，其簡潔直觀的介面設計更讓投資人能夠輕鬆上手，從蒐集市場資訊、看盤、選股到下單，透過台新Woojii APP就能搞定，大幅提升了投資的便利性，更採用高質感的黑金作為APP主色調、外觀充滿時尚感。因而在國家品牌玉山獎中脫穎而出，奪得「最佳人氣品牌類」和「最佳產品類」兩項大獎，表揚台新Woojii APP在產品設計和使用者體驗方面的卓越表現。

台新證券指出，能夠獲得國家品牌玉山獎的認可，是對台新證券多年來專注在數位投資服務的最大肯定。台新證券將持續以「理解投資人需求，革新使用者體驗」的核心精神，不斷推出符合市場需求的創新產品，並藉由數位投資工具的輔助，鼓勵更多人能輕鬆參與股市投資，以達成資產累積、實現財富成長之目標。台新證券致力於成為投資人的智慧好夥伴，透過數位平台技術的升級，不斷推出全新的數位投資服務及全方位的數位投資工具，希望兼顧投資新手與進階投資人的需求，提供給投資人最便捷、最多元的交易選擇。