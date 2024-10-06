中信銀獲頒《Global Finance》十大獎

國際知名財經媒體《Global Finance》（全球金融）在英國時間10月1日宣布第25屆「World’s Best Digital Banks Awards」最新得獎名單，中國信託銀行此次連續三年獲頒「全球傑出金融創新實驗室」全球級肯定，同時勇奪「全球最佳偽冒風險管理創新」、「亞太最佳消費整合金融銀行」、「亞太最佳支付體驗」、「亞太最佳創新銀行」等十項大獎殊榮，為台灣金融業最大贏家。

合計此次得獎，中國信託提供客戶全方位數位金融服務，今年以來已獲得247項國內外大獎肯定，這次中國信託銀行數位科技處處長、資深副總王俊權也率團隊親赴英國倫敦領獎。《Global Finance》全球級獎項「全球傑出金融創新實驗室」透過專家、學者及財經記者組成專門評選委員會，歷經獨立研究、審查與討論，最後經嚴格評選後公布最後得主，中國信託銀行與全球頂尖的金融機構共同角逐，過關斬將抱回世界級榮耀，也成為台灣首家連續三年蟬聯「全球傑出金融創新實驗室」金融業者。

王俊權亦受邀在論壇中與逾百位來自世界優秀的金融業代表分享中國信託銀行於數位金融服務上的努力，中國信託於2015年成立數位金融發展專責單位，延攬人工智慧（AI）專家與各領域金融科技人才，陸續設立「AI」、「區塊鏈」及「客戶體驗設計」實驗室，累計至今，擁有逾20項發明專利認證、超過50項AI模型及100項以上如智能聊天機器人、反洗錢預警服務應用。

王俊權更分享中國信託銀行以客戶為中心建構研發藍圖，從客戶體驗、流程效率及科技守護面向，發展出法遵科技、行銷科技、數據分析等六項科技，以及透過AI 核心發揮研發綜效於「遏止金融犯罪」科技的突破性發展。

中國信託銀行業務亦於本屆獲得多項區域級的獎項，法人金融部分，中國信託銀行應用RPA（Robotic Process Automation）、電子表單流程設計等數位工具，有效縮短於開戶、授信、開狀、押匯等主要銀行業務作業時效，則囊括「亞太最佳創新銀行」、「台灣最佳創新銀行」兩項大獎。而「跨通路整合數位平臺」整合法人金融網路銀行、行動銀行與銀企直連等線上服務，提升客戶服務體驗，奪下「臺灣最佳企業整合金融銀行」。

個人金融方面，中國信託銀行為實踐普惠金融，運用「分行生態科技平臺」，攜手Apple科技，全臺分行皆升級個人化智能與支付服務體驗，藉由雙語服務、視障使用者專屬功能等，客戶滿意度高達90%，榮獲「亞太最佳消費整合金融銀行」、「臺灣最佳消費整合金融銀行」（Best Integrated Consumer Banking Site in Taiwan）。另推出「i繳費」APP便民服務，民眾可透過網路平臺、掃描QR code或條碼完成繳費，獲「亞太最佳支付體驗」（Best Bill Payment and Presentment in Asia Pacific）、「臺灣最佳支付體驗」（Best Bill Payment and Presentment in Taiwan）雙料肯定。

中信銀也攜手臺灣鐵路管理局（簡稱「臺鐵局」）透過中國信託銀行「O2O分流平臺」整合並導入多元支付工具的「支付金流整合方案」，民眾可透過臺鐵局432部自動售票機使用13種行動支付方式，落實城鄉共榮願景，摘下「臺灣最佳開放銀行應用程式」（Best Open Banking APIs in Taiwan）。

中國信託提供客戶全方位數位金融服務，今年以來已獲得247項國內外大獎肯定，傲視台灣金融業。展望未來，中國信託將秉持以客戶需求為核心，持續研發金融科技，以穩健的數位力核心競爭力接軌國際，朝「臺灣第一、亞洲領先」領導品牌邁進。