富邦證券反詐能力再升級 資安防衛阻詐 守護客戶權益
富邦證券高度重視防範金融詐騙案件，成立反詐專責單位，透過跨部門的推動與執行，強化反詐作為，更以資安打造堅強防線。為持續提升公司對於詐騙案件的防護能力，富邦證券不斷優化偽冒監控機制和應變流程，且積極與國內外資安機構合作，以最高規格投入反詐騙行動。
富邦證券為提供客戶一個安全、值得信賴的投資環境，特別成立「偽冒案件應變小組」，並運用「RSA FraudAction Service」及「台灣大哥大反詐戰警服務」等平台，提供全時段的偵測，確保在任何時間點都能及時發現並應對潛在威脅。富邦證券自2023年啟動資安阻詐以來，截至今年9月共監測查獲40個偽冒的APP、釣魚網站及FB粉絲專頁，並全數檢舉下架，有效保護客戶的權益，阻絕詐騙案件於源頭，展現堅強的防詐能力。
偽冒網站讓投資人無法辨別的詐騙案件令人防不勝防，富邦證券「偽冒案件應變小組」一旦發現有偽冒公司網站、商標圖示、社群媒體或行動APP等事件，立即向包括：內政部警政署165全民防騙網、金融資安資訊分享與分析中心、證券商業同業公會、國際資安平台以及電信業者等相關管理單位通報以進行聯防，並申請檢舉下架，防止投資人遭到詐騙。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言