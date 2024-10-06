華銀與輪椅族齊聚一堂 共享年度張正傑的輪椅族音樂會

專為輪椅族朋友量身打造的「張正傑的輪椅族音樂會」，05日下午在台北市中山堂光復廳盛大演出，免費邀請200多位輪椅族朋友攜伴共同聆賞。

華南銀行（2880）與大提琴家張正傑自2017年合作至今，張正傑長期致力於推廣古典音樂，每場音樂會都座無虛席，不僅是國內唯一舉辦親子音樂會的音樂家，更創立全世界首場專屬於輪椅族的音樂會。

今年華南銀行董事長陳芬蘭也特別到場與輪椅族朋友共度這場全世界獨一無二的音樂盛會，開演前，張正傑更接獲副總統蕭美琴賀電，為這場音樂會更添光彩。

輪椅族音樂會已邁入第12年，儼然成為輪椅族朋友團聚共享音樂的重要節日，張正傑長期以實際行動支持關懷社會每一個角落，在推動古典音樂上不遺餘力，透過不同的巧思與發想，創造出不同的音樂激盪。

今年度主題為「歌劇的世界」，特別邀請四位世界知名的聲樂家：女高音蔣啟真、次女高音翁若珮、男高音王典、男中音林政勳演出，並由大提琴家張正傑與小提琴家林天吉、歐之瑀、中提琴家徐曉虹組成的弦樂四重奏，用最蕩氣迴腸的旋律為輪椅族朋友們獻上許多膾炙人口的經典歌劇選曲—比才的卡門、羅西尼的理髮師、普契尼的公主徹夜未眠、威爾第的善變的女人等等，各種角色變化多端，讓輪椅族朋友們在一場音樂會中聽到十餘部歌劇的精華。

安可曲時，輪椅族朋友們隨著悠揚的樂聲繞著圓圈翩翩起舞的畫面，更讓現場參與者感動不已。

陳芬蘭在致詞時表示，張正傑除了提供美妙的音樂饗宴，也邀請多位醫師共同參與，現場提供醫學的諮詢，並提供檢視輔具的協助，讓參加的輪椅朋友們擁有身心靈的滿足，也因為有大家共同的支持，讓這場音樂會順利圓滿。

華南銀行秉持「信賴、熱誠、創新」的經營理念，長期投入社會公益，積極落實社會共好，由上而下持續深化ESG永續治理理念，同時也以實際行動扶助社會中的弱勢族群，期待藉此喚起社會大眾的關注，善盡企業社會責任，與這塊土地上的人民共同成長茁壯，守護寶島台灣的每一份希望與美好。