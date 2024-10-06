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壽險業國外資產 跌破22兆
中央銀行統計顯示，今年八月整體壽險業國外資產罕見大縮水，從今年七月的二十二兆四千四百○六億元，驟降至二十一兆九千三百四十七億元，跌破二十二兆元大關。不僅終結連七漲，還寫下五個月低點，單月大減五千○五十九億元、減幅約百分之二點三。
為尋求更高投資報酬率，國內壽險業長期以來資金均大舉出走海外，壽險業者說，保險業投資海外資產，大部分均為長期投資固定收益類債券，目的在獲取長期穩定報酬。
回顧今年八月，新台幣兌美元匯率狂升八點九六角、升幅百分之二點八一，壽險業投資在美國的債券與股票等部位折成新台幣後大幅縮水。壽險業高層表示，新台幣匯率大幅升值，以及今年八月爆發股災，投資蒙受損失，是壽險業國外資產水位陡降關鍵。
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