快訊

國人善終路艱難 癌末安寧療護率連2年下降

聽新聞
0:00 / 0:00

壽險業國外資產 跌破22兆

聯合報／ 記者陳美君／台北報導

中央銀行統計顯示，今年八月整體壽險業國外資產罕見大縮水，從今年七月的二十二兆四千四百○六億元，驟降至二十一兆九千三百四十七億元，跌破二十二兆元大關。不僅終結連七漲，還寫下五個月低點，單月大減五千○五十九億元、減幅約百分之二點三。

為尋求更高投資報酬率，國內壽險業長期以來資金均大舉出走海外，壽險業者說，保險業投資海外資產，大部分均為長期投資固定收益類債券，目的在獲取長期穩定報酬。

回顧今年八月，新台幣兌美元匯率狂升八點九六角、升幅百分之二點八一，壽險業投資在美國的債券與股票等部位折成新台幣後大幅縮水。壽險業高層表示，新台幣匯率大幅升值，以及今年八月爆發股災，投資蒙受損失，是壽險業國外資產水位陡降關鍵。

台幣 外資 資產

延伸閱讀

今年前7月壽險業減碼股票 加碼這些金融商品

終結連7漲！壽險業國外資產罕見大縮水 8月只剩21兆9347億元

大陸房企前3季債券到期達1.7兆元 研究：禁不起房市再低迷

債券降息還不漲已GG了嗎？ 網：00725B年化有7％…公債要久抱先改投等債

相關新聞

台美智庫金融兵推 籲台加入IMF

如果中國大陸以金融、經濟、資訊網路圍攻台灣，台灣如何預防及反制？金融研訓院與華府智庫展開金融兵推，研究建議台灣加入國際貨...

台幣升值與全球股災拖累…壽險業國外資產 大縮水

中央銀行統計顯示，今年8月整體壽險業國外資產罕見大縮水，從今年7月的22兆4,406億元，驟降至21兆9,347億元，跌...

新光、台新金 9日討論換股合併

眾所矚目的「新新併」案挺進下一關，新光金與台新金將於10月9日分別召開股東臨時會討論換股合併案。在委託書方面，據通路商預...

壽險業國外資產 跌破22兆

中央銀行統計顯示，今年八月整體壽險業國外資產罕見大縮水，從今年七月的二十二兆四千四百○六億元，驟降至二十一兆九千三百四十...

匯市最前線／台幣31.8~32.2元整理

國內匯市因颱風來襲休市兩天，上周五（4日）落後補貶。外資大舉匯出逾12億美元，新台幣匯率重挫1.26角，收在31.963...

壽險業前七月賣股900億 落袋為安

保發中心統計顯示，2024年7月底，壽險業資產總額約36兆7,805億元，締造歷史紀錄，並較2023年底大增1兆8,70...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。