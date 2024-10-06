壽險業前七月賣股900億 落袋為安
保發中心統計顯示，2024年7月底，壽險業資產總額約36兆7,805億元，締造歷史紀錄，並較2023年底大增1兆8,703億元，增幅約5.4%；台股今年7月中漲破24,000點創下新高，壽險公司紛紛獲利了結、入袋為安，今年前七月壽險業減碼股票逾900億元，但加碼公債、公司債與證券化商品。
保發中心數據指出，今年7月壽險業資金總額達32兆8,651億元，較去年底增加1兆3,306億元，成長率為4.2%。觀察今年7月底，壽險業可運用資金高達七成投資在海外，金額約23兆元，較去年底增加1兆1,487億元，占整體可運用資金比重為70.31%。今年來壽險業保費收入持續回溫、解約潮緩解，帳上現金水位回升，從去年底的3,716億增至今年7月底的4,850億元。
壽險業持續加碼有價證券；今年7月底金額為6兆2,229億元，較去年底增加2,350億元。
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