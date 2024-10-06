台幣升值與全球股災拖累…壽險業國外資產 大縮水

中央銀行統計顯示，今年8月整體壽險業國外資產罕見大縮水，從今年7月的22兆4,406億元，驟降至21兆9,347億元，跌破22兆元大關。不僅終結連七漲，還寫下五個月低點，單月大減5,059億元、減幅約2.3%。

今年8月壽險國外資產單月縮水5,059億元，為2023年12月以來的九個月最大；壽險業高層表示，新台幣匯率大幅升值，以及今年8月爆發股災，投資蒙受損失，是壽險業國外資產水位陡降關鍵。

回顧今年8月，新台幣兌美元匯率狂升8.96角、升幅2.81%，壽險業投資在美國的債券與股票等部位折成新台幣後大幅縮水。

壽險業國外資產增減概況

除新台幣匯率狂升，金管會統計顯示，今年8月保險業投資損益受股災、新台幣匯率強升雙劣勢夾擊，單月出現稅前虧損132億元，相比7月獲利大減1,021億元。

央行資料顯示，壽險業國外資產在2023年11月也曾單月驟減5,541億元，原因同樣是新台幣匯率勁升惹的禍。

回顧2023年11月，美聯準會貨幣政策態度由鷹轉鴿利多刺激下，國內股匯市開起狂歡派對，台股全月上漲超過1,400點，新台幣匯率也自32.419元飆高至31.26元，全月狂升1.159元，升幅達3.71%，壽險業國外資產也驚見大幅縮水，從前一個月的21兆7,863億元，下滑至21兆2,321億元，月減5,541億元。

為尋求更高投資報酬率，國內壽險業長期以來資金均大舉出走海外，壽險業者說，保險業投資海外資產，大部分均為長期投資固定收益類債券，目的在獲取長期穩定報酬。