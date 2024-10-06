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新光、台新金 9日討論換股合併

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
眾所矚目的「新新併」案挺進下一關。 聯合報系資料照
眾所矚目的「新新併」案挺進下一關。 聯合報系資料照

眾所矚目的「新新併」案挺進下一關，新光金（2888）與台新金（2887）將於10月9日分別召開股東臨時會討論換股合併案。在委託書方面，據通路商預估，這次可望拿下三成支持，究竟新光金43萬、台新金49萬股東如何選擇，能否為台灣金融史寫下新頁，也成為各方關注焦點。

「新新併」這場延宕20年的金融併購大戲，在今年8月22日，迎來眾所矚目的轉折點，兩家公司正式宣布聯姻，合併後更名為「台新新光金控」。而最終合意併購的換股比例，以台新金0.6720普通股、加計0.175股辛種特別股，換取新光金1股普通股，換算宣布當日每股普通股價格相當於每股14.18元。

「新新併」重頭戲登場 合併進度相關一覽
「新新併」重頭戲登場 合併進度相關一覽

而新新併重頭戲即將於10月9日登場。由於新光金支持與反對新新併的大股東持股數接近，雙方近期展開「委託書徵求戰」，支持派陣營由台新金董座吳東亮夫人彭雪芬領軍，反對派則以新光金大股東林伯翰為首。

而據通路商預估，兩方委託書的徵求在伯仲之間，贊成合併的一方這次可望拿下三成，加上台新金董事長吳東亮、和新壽副董洪士琪的家族持股約近11%，以及外資支持，新光金公司派可掌握的股權幾乎過半。

在外資方面，國際投票顧問機構ISS與Glass Lewis皆發布贊成新新併的投票建議報告，兩大主權基金加州教師退休系統（CalSTRS）及瑞典AP2等也表達贊成，牽動外資動向。

另外，10月9日當天，除了不少法人、大戶將親自出席股東臨時會投下關鍵一票，由於新光金股東會紀念品為「便利商店商品卡200元」，台新金股東會紀念品為「時尚保溫提袋」，預計也將吸引不少小股民前往現場領取並投票，出席率超過三分之二的機率大增，兩家金控能否往下一步邁進，還有待最終結果出爐。

外資 投票

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