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今年前7月壽險業減碼股票 加碼這些金融商品

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
壽險業業績持續回溫。根據各公司最新數據，六大壽險6月新契約保費（FYP）合計為427.4億元，寫11個月新高。示意圖／聯合報系資料照片
壽險業業績持續回溫。根據各公司最新數據，六大壽險6月新契約保費（FYP）合計為427.4億元，寫11個月新高。示意圖／聯合報系資料照片

保發中心統計顯示，2024年7月底，壽險業資產總額約36兆7,805億元，締造歷史紀錄，並較2023年底暴增1兆8,703億元，增幅約5.4%；台股指數在今年7月中漲破24,000點、創下新高，壽險公司紛紛獲利了結、入袋為安，今年前七月壽險業減碼股票逾900億元，但加碼公債公司債與證券化商品

保發中心數據指出，今年7月壽險業資金總額達32兆8,651億元，較去年底增加1兆3,306億元，成長率為4.2%。觀察今年7月底，壽險業的可運用資金，高達七成投資在海外，金額約23兆元，較去年底增加1兆1,487億元，占整體可運用資金比重為70.31%，較去年底增加0.36個百分點。

今年以來，壽險業保費收入持續回溫、解約潮緩解，帳上現金水位回升，從去年底的3,716億元增至今年7月底的4,850億元，增加1,134億元。

壽險業持續加碼有價證券；今年7月底金額為6兆2,229億元，較去年底增加2,350億元；占可運用資金的比重與去年底大致相當、約在19%附近。其中，投資在股票的金額明顯減少，從去年底的1兆9,196億元，降至1兆8,269億元，減碼約927億元。受此影響，壽險業股票投資部位占整體可運用資金的比重，也從6.14%下滑至5.58%，減幅為0.56個百分點。

不只如此，壽險業今年前七月也大幅減碼金融債等，從去年底的7,264億元，大減1,815億元至5,450億元，占比從2.32%驟降至1.67%。

壽險業今年前七月減碼股票與金融債，但加碼公債及國庫券、公司債與證券化商品等。據統計，今年7月，壽險業投資公債及國庫券金額為1兆638億元，較去年底增加917億元；對公司債的投資金額增至6,335億元，增加105億元；證券化商品投資金額1兆9,679億元，增加3,776億元。

公債 公司債 壽險業 股票

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