台新金、新光金及中信金股東臨時會拿紀念品 勿忘電子投票
台新金（2887）、新光金（2888）及中信金（2891）下周都舉行股東臨時會，這次為鼓勵股東投票，提供紀念品獲市場好評，但零股股東須親自出席股東會或以電子方式行使表決權者才能領紀念品，因此，這幾天必須把握電子投票時間。
台新金股東臨時會為10月9日，電子投票截止日為10月6日，紀念品為時尚保溫提袋。
新光金股東臨時會為10月9日，電子投票截止日為10月6日，紀念品為便利商店商品卡200元。
中信金股東臨時會為10月11日，電子投票截止日為10月8日，紀念品為不鏽鋼雙層隔熱多功能碗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言