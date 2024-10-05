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台新金、新光金及中信金股東臨時會拿紀念品 勿忘電子投票

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台新金（2887）、新光金（2888）及中信金（2891）下周都舉行股東臨時會，這次為鼓勵股東投票，提供紀念品獲市場好評，但零股股東須親自出席股東會或以電子方式行使表決權者才能領紀念品，因此，這幾天必須把握電子投票時間。

台新金股東臨時會為10月9日，電子投票截止日為10月6日，紀念品為時尚保溫提袋。

新光金股東臨時會為10月9日，電子投票截止日為10月6日，紀念品為便利商店商品卡200元。

中信金股東臨時會為10月11日，電子投票截止日為10月8日，紀念品為不鏽鋼雙層隔熱多功能碗。

台新金 投票 股東臨時會

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