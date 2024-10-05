快訊

高雄人快看「災損補助曝光」！住家被路樹壓毀領1萬救助金、水淹50公分領1.5萬

殺女師犯「5度判死」仍改判無期！王鴻薇：敲響司法正義喪鐘

陳水扁住院！自爆「動刀切除腫瘤」送化驗中 網友祝福

惠譽信評：台灣銀行業的核心獲利能力將由放款及手續費收入所支撐

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

惠譽信評表示，儘管台灣銀行業 2025 年的收入可能因為換匯(Swap)收益減少而下降，但其核心獲利能力應可維持平穩。穩定的放款成長與手續費收入應有助於抵銷Swap收益減少以及信用成本微幅增加。

惠譽預期，台灣銀行業的淨利息收益在短期內將持平或小幅上升。這是因為美國和台灣若降息雖會對銀行的資產收益率造成壓力，但同時也將提高海外放款需求，並降低整體資金成本。

手續費收入的增長可能會放緩，但仍應受到穩定的放款成長和境外資金匯回所支撐。以上考量加上信用成本的溫和上升應有助於銀行維持穩定的核心獲利能力及資本水準，支撐其在 2025 年採用巴塞爾協議III的最終改革方案。

台灣銀行 惠譽 銀行業

延伸閱讀

台新、聯邦銀設越南分行有影 分別申請進駐隆安、峴港

惠譽：銀行明年收入恐下滑

彰銀聲明無委外承作放款 請民眾貸款直洽彰銀小心詐騙

2025年Swap收益降 惠譽：放款及手收撐台灣銀行業獲利

相關新聞

抗中脅迫台美智庫經濟兵推 金融研訓院籲加入IMF

台灣金融研訓院與美國智庫近期進行中國主要以金融經濟手段、資訊網路圍攻台灣的兵推，今天在華府發表報告。金融研訓院倡議台灣加...

國泰世華雲端策略、柬埔寨網銀 App 獲《全球金融雜誌》肯定

國泰世華銀行深耕海內外市場，以客戶為中心，不斷求新求變，致力提供最便捷、安全的金融服務，日前於《全球金融雜誌》（Glob...

「不分眾的分眾術」怎麼玩？玉山銀一張卡挑戰信用卡新趨勢

遠東Sogo百貨的聯名卡，在揮別已經合作超過二十年的國泰世華銀行後，終於在九月底拍板，將投入中信銀懷抱。

9,300億…外資前三季淨匯入創高 連兩月賣超台股但未匯出

外資持續流入台股，金管會昨（4）日公布，外資9月淨匯入15.31億美元，累計前三季淨匯入逾295.23億美元（以9月底台...

台幣爆量 兩天貶3.12角

國內匯市因颱風來襲休市兩天，昨（4）日上演落後補貶行情。外資大舉匯出逾12億美元，新台幣匯率重挫1.26角，收在31.9...

台新、聯邦銀設越南分行有影 分別申請進駐隆安、峴港

國銀新南向看好受惠全球供應鏈重組的越南市場，在越南可望於明年鬆綁外國銀行申設當地分行條件，以及對部分城市採取鼓勵政策下，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。