國泰世華雲端策略、柬埔寨網銀 App 獲《全球金融雜誌》肯定

國泰世華銀行深耕海內外市場，以客戶為中心，不斷求新求變，致力提供最便捷、安全的金融服務，日前於《全球金融雜誌》（Global Finance Magazine）舉辦的「2024年世界最佳數位銀行大獎」（World's Best Digital Bank Awards 2024）中，奪下「最佳企業/機構數位銀行獎」、「最佳用戶體驗設計（台灣）」及「亞洲最佳消費數位銀行（柬埔寨）」等三大獎項。

國泰世華積極發揮科技力，在海內外市場布建符合消費者需求的服務，將雲端技術建構作為關鍵發展策略，透過完善雲端治理框架及雲端架構優化，並藉相關成果延伸發展個人化服務。同時，國泰世華亦關注雲端資料的安全議題，以備份備援、加密、合規、偵測、應變等應對方針，確保資料受到完整保護，並降低服務中斷和關鍵資料遺失的可能性，多管齊下提升消費者資訊安全性。

在該策略的基礎上，國泰世華以多雲、混合雲、數據發展為主軸，透過「治理規劃、雲端應用、技術架構、人才培育」四大構面發展雲端藍圖，再擴大其金融應用場景，實踐現代化雲原生應用、數據上雲、架構現代化等策略，提升數位及數據價值，打造智慧金融生態圈，提供消費者兼具高效與數位韌性的精準服務，獲得「最佳企業/機構數位銀行獎」肯定。

不僅國內成果獲得肯定，國泰世華銀行柬埔寨子行（CUBC）亦致力以普惠金融角度拓展消金領域，以「CUBC mBanking App行動網銀」成為柬埔寨市場上首家提供數位開戶，並成功串接柬埔寨支付系統「Bakong」的台資銀行。目前該平台已具備多項先進功能，包括雙幣別數位帳戶即時開立、無卡存取款、多平台跨境轉帳，以及KHQR二維支付等功能，全面提升柬埔寨客戶的數位金融體驗，榮獲「最佳用戶體驗設計（台灣）」及「亞洲最佳消費數位銀行（柬埔寨）」。

「CUBC mBanking App行動網銀」兼具便捷與安全特性，其導入包括人臉辨識、OCR技術、FIDO驗證、eKYC與AML身份驗證等多種創新技術，積極量化分析並優化用戶體驗，持續擴大布建數位場景與通路整合。國泰世華亦與當地電子錢包業者「TrueMoney」和「LyHour」合作，提供無卡現金存提款服務，同時結合Bakong系統推動「CUBC Pay｣，擴大KHQR二維支付在當地商戶中的應用，持續提升客戶數位體驗，拓展柬埔寨的消金版圖；而在安全性上，團隊建立柬埔寨子行專屬的資安規範，亦和當地有關政府機關合作，持續強化客戶的驗身安全，降低詐欺發生的可能性。

國泰世華以其精準的市場洞察、領先的數位科技力與創新能力在本屆數位銀行大獎中大放異彩，未來將持續朝東南亞最具影響力的台資銀行邁進。國泰世華銀行表示：「未來本行將持續於海內外發展各項雲端、數據、數位等技術，兼顧軟硬體及人才的發展，持續打造以消費者為中心的服務。以柬埔寨的『CUBC mBanking App行動網銀』為例，本行將會整合更多金融商品，如建置信用卡及房貸相關功能，盼能提供當地消費者更好的服務，持續擴大在海內外的布局。」