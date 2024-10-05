抗中脅迫台美智庫經濟兵推 金融研訓院籲加入IMF

台灣金融研訓院與美國智庫近期進行中國主要以金融經濟手段、資訊網路圍攻台灣的兵推，今天在華府發表報告。金融研訓院倡議台灣加入國際貨幣基金（IMF）、與美簽署貨幣互換協定，強化台灣金融韌性。

華府智庫「捍衛民主基金會」（The Foundation forDefense of Democracies）今天召開研討會，發表與金融研訓院8月初在台灣進行兵推的報告。參與兵推的台灣成員多是金融專家，目的是為找出因應中國經濟金融戰的策略。

代表金融研訓院分享成果的研究員陳緹珍說，金融兵推是台灣首次與國際夥伴合作，兵推幫助台灣從全新視角了解中國的政治盤算。中國推進統一，台灣的金融市場很容易成為其攻擊目標。台灣面對威脅，必須有即時獲得應急資金的能力。

她說，兵推設想中國對台灣採取強硬手段，導致國際貿易中斷，可能引發金融市場的巨大恐慌，資本會大規模從台灣外流，造成新台幣大幅貶值，這可能進而引發金融危機，甚至擴展成更廣泛的經濟危機，波及區域甚至全球市場。

「為了防止危機進一步升級，擴大影響全球市場，台灣應確保能獲得足夠的應急資金來源，讓政府能進行必要的市場操作，來穩定局勢。」

陳緹珍表示，金融研訓院提出兩大做法，包括台灣加入國際貨幣基金、及台灣與美國簽署貨幣互換協定，以加強台灣的金融韌性。

「台灣納入國際貨幣基金能幫助世界了解全球經濟與台灣的緊密聯繫，以及中國對台威脅對其自身也有害，因為台灣在全球科技和經濟領域扮演極重要的角色。」

她也說，台灣與美國簽署貨幣互換協定，對台灣和美國都是互利的。這將能減少台灣在危機時出售美元資產的需求，確保危機不會蔓延到其他國家，尤其是持有大量美元資產的國家。這對台灣、美國，甚至對全球其他市場都有利。

在兵推扮演中國國家主席習近平的捍衛民主基金會資深研究員辛格頓（Craig Singleton）說，他設想習近平脅迫台灣的目的，是要達到「削弱台灣民眾認為台灣有能力自我防衛的信心」，運用的手段包括勒索病毒、深偽技術、虛假消息、引發銀行擠兌、和切斷海底網路電纜、癱瘓基礎設施等。

辛格頓說，毫無疑問，中國未來幾個月或幾年內，會階段性、靈活推動結合經濟、網路、及一定程度軍事行動的脅迫。他們將從多面向對台灣施壓，綜合運作，降低台灣的抵抗力和韌性，也會試圖避免觸及美國的紅線，讓美國無法介入。

前美軍太平洋司令部作戰主任、捍衛民主基金會網路與技術創新中心資深主任蒙哥馬利（MarkMontgomery）指出，美國模擬的多數兩岸兵推都與軍事行動這種「最危險的情境」有關，很少模擬像經濟金融兵推這類「最可能的情境」。

蒙哥馬利說，這次的兵推報告列出中國可能對台灣祭出的脅迫手段，約有20種，這些都是中國已經在做的。對於如何攻擊台灣，「中國已經有一個藍圖」，「我們還在努力地找出風險在哪，連資料都還沒弄清楚」。

蒙哥馬利稱讚總統賴清德在總統府成立的「全社會防衛韌性委員會」，認為由他定期主持這種由上而下的方式，將能改善台灣社會面臨各種挑戰的韌性。

金融研訓院金融穩定中心主任陳鴻達3日也向媒體簡報此行到華府交流的目的。

陳鴻達接受中央社訪問時說，美國聯邦眾議院1月通過「不歧視台灣法案（Taiwan Non-DiscriminationAct）」，支持台灣參與國際貨幣基金，這是一個很好的開始。美國若能與台灣簽署貨幣互換協定，更能提升台灣整體防衛力量。

「台灣金融韌性對於亞太、自由民主國家的金融穩定非常重要。」

陳鴻達也說，國際貨幣基金決策時儘量採共識決，必要進行表決時，則不像其他國際組織採取「一國一票」制，而是考量各國責任金份額，加權計算表決權重。目前表決權重以美國的17%最高，以美國為首的西方民主陣營在國際貨幣基金有絕對優勢。他舉科索沃為例指出，科索沃不是聯合國的會員國，但已經加入IMF。