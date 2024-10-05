台壽董座 許舒博回鍋
中信金控（2891）子公司台灣人壽董事會昨（4）日通過高層人事案，全體董事一致推舉副董事長許舒博接任董事長，原董事長鄭泰克功成身退，這也是許舒博自2014年擔任併入中信前的台灣人壽董事長之後，暌違十年重掌台灣人壽董座。
鄭泰克服務中國信託逾48年，歷任中國信託資融董事長，中信金控代理總經理、中信金風險長及授信長、中信銀行全球風險總管理處總處長等職，為集團建置風險管理系統、優化風控效能。2022年接掌台灣人壽董事長，正逢防疫保單風暴，鄭泰克不僅帶領團隊穩健度過危機，2023年銀保通路初年度保費穩居業界第二；今年各項業務推展屢創佳績，上半年合併稅後純益較前一年同期成長155%，股東權益報酬率（ROE）達17.16%，總資產規模更達2.3兆元。
現任全國商總理事長的許舒博來自雲林台西鄉，曾任五屆立法委員。現已在台灣人壽服務十年，合併前為原台灣人壽董事長，2016年台灣人壽納入中國信託集團版圖後，以副董事長協助三屆董事長推動政策，對公司業務相當熟稔；對外曾任六年壽險公會理事長、連任二屆中華民國全國商業總會理事長，以其豐富金融保險專業及厚實的政商人脈，搭起保險業、產業與政府的溝通橋梁，不僅代表業界提出建言，同時協助主管機關推動保險改革。
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