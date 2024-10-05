京城銀前三季EPS 3.48元

台股9月持續震盪走勢，京城銀行（2809）昨（4）日自結9月獲利，9月單月稅後純益4.51億元，回到平均單月獲利表現的正常區間，較前月大幅增加逾二倍，但比去年同月仍衰退逾三成，使得京城銀前三季稅後純益38.67億元，每股稅後純益（EPS）3.48元，累計獲利比去年同期衰退幅度擴大至14%。

京城銀行昨天公布9月獲利，台股自7月創高拉回後，大盤持續震盪走勢，9月指數收黑，而京城銀經歷大幅調節持股部位、評價損益也大幅波動，雖然9月已是第3季單月獲利最好的月份，但是財務投資表現仍使得京城銀獲利不如以往，9月單月稅後純益持續提升到4.51億元，但比去年同月仍處衰退33%，累計前三季稅後純益38.67億元，每股稅後純益（EPS）3.48元，均比去年同期衰退約14%。

京城銀過去單月獲利常態約在4到6億元水準，台股步入第3季隨國際股市大幅震盪，衝擊京城銀持股部位評價損失，影響獲利表現。