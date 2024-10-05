聯邦擴版圖 資產衝兆元

聯邦銀行（2838）總經理許維文指出，聯邦銀行扭轉獲利結構、改變過去偏重消費金融的狀況，企金獲利已超越消金，聯邦銀並大砍台股部位，壓低財務投資對盈餘波動的影響程度，以利獲利穩健成長，而美國啟動降息，未來將朝擴大海外美元放款、加碼外幣債券方向，提高孳息資產挹注收益與獲利，總資產將逐步朝1兆元大關邁進。

他並指出，聯邦銀在越南申設峴港分行已獲當地許可，明年越南政府一旦鬆綁信評門檻即可設立，聯邦銀將持續深耕越南，並評估再申設新加坡、日本據點。

許維文指出，2021年聯邦銀獲利創新高的關鍵與許多同業一樣是在財務投資，但是投資操作因為評價損益隨資本市場變化波動較大，為降低其對獲利穩定的影響性，因此今年來聯邦銀股票部位逢高獲利了結、大砍一半，從最高120億元降到60億元水位。