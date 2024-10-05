惠譽：銀行明年收入恐下滑

國際評級機構惠譽信評昨（4）日指出，儘管台灣銀行業2025年的收入可能因為換匯（Swap）收益減少而下降，但其核心獲利能力應可維持平穩。穩定的放款成長與手續費收入應有助於抵銷Swap收益減少及信用成本微幅增加，支撐基本獲利能力。

惠譽預期，台灣銀行業的淨利息收益（NIM）在2025年將持平或小幅上升，主要是受到美國和台灣若降息會對銀行的資產收益率造成壓力，但同時也將提高海外放款需求，並降低整體資金成本，應能支持銀行淨利息收入適度增長。部分銀行已經鎖定資產收益率並調整存款期限，以應對降息周期來臨。

再則，惠譽指出，台灣銀行業的手續費成長在明年可能會放緩至個位數，相較於今年上半年34％年增率的高水準有所回落，但仍應受到穩定的放款成長和境外資金匯回所支撐。年初迄今，貸款及財富管理業務均成長。

值得關注的是，上半年台灣銀行業的外幣放款年增達10％，主要由銀行向在海外擴張的台灣企業及南向國家放貸所推動，目的是追求更高的貸款收益率，但可能會削弱銀行的資產品質和獲利能力。

惠譽強調台灣銀行家數過多的老問題，市場分散限制銀行業獲利能力，在最近一次升息尤為明顯，由於市場競爭，資金成本上升速度快於放款收益，壓縮淨利差，而中期內的併購將限於中等規模的民營銀行。

惠譽認為台灣穩定的經營環境應能支撐資產品質，且考量加上信用成本溫和上升，應有助於銀行維持穩定的核心獲利能力和資本水準，支撐銀行在明年採用巴塞爾協議III的最終改革方案。