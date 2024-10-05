一銀、兆豐徵才 起薪最高5萬

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
公股行庫徵才概況
公股行庫徵才概況

公股行庫徵才又一波，第一金控（2892）旗下第一銀行昨（4）日宣布再度大徵才，將招募150名新進行員，兆豐金控旗下兆豐銀行也徵才近百名，起薪最高均有5萬元以上水準。

近年來公股行庫處於戰後嬰兒潮人才進入退休高峰期，大退休潮加上新進年輕行員的流動率居高不下，因此公股行庫徵才也相應調整為全年多次徵才，不再只鎖定畢業季節。

一銀為大規模集中招募，自昨天起受理報名至本月22日止，預計招募新進行員150名，包含一般人員、業務菁英人才、徵授信經驗行員、專案理財人員、程式開發人員等五大類別，新進人員依招募類別給薪，一般人員起薪約達3.9萬元至4.5萬元，而業務菁英人才、徵授信經驗行員、專案理財人員及程式開發人員，起薪則可達5萬元以上。

兆豐銀則是針對職缺進行常態性招募，包括理財專員、消金電銷人員、消金授信直效行銷人員、資訊人員等，合計約90多名至百名之間，將視個別條件、狀況確定錄取員額。起薪條件部分，視條件錄取職級而定，加計午餐費3,000元後，起薪從將近4萬元到近5.4萬元不等，消金電銷人員則是起薪3.5萬元到4萬元左右。

一銀指出，今年一銀特別針對業務菁英人才擴大培育管道，除提供專業模組培育選擇外，也給予豐富培訓資源，協助人才快速成長，是新鮮人及轉職者的理想目標。

兆豐銀與一銀在公股行庫中獲利領先，分居冠亞軍，因此員工薪資福利待遇在公股行庫中也是數一數二，一銀就表示，近年一銀員工平均獎金月數達7至8個月，2024年更有約六成行員實領逾8個月獎金。此外，為確保員工薪資保持市場競爭力，第一銀行每年進行升等晉級調薪，2022年及2024年更依市場薪酬水準及產業競爭力辦理全面加薪，整體加薪幅度達6.5%及8%，內部統計已有近七成員工年薪超過百萬元。

兆豐銀的年終績效獎金更是超過8個月，去年整體調薪幅度加計考績晉薪後更突破9%。

兆豐銀行 第一銀行

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