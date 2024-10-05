台新、聯邦銀設越南分行有影 分別申請進駐隆安、峴港

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
國銀新南向看好受惠全球供應鏈重組的越南市場，在越南可望於明年鬆綁外國銀行申設當地分行條件。圖為銀行示意圖。 中信房屋／提供
國銀新南向看好受惠全球供應鏈重組的越南市場，在越南可望於明年鬆綁外國銀行申設當地分行條件。圖為銀行示意圖。 中信房屋／提供

國銀新南向看好受惠全球供應鏈重組的越南市場，在越南可望於明年鬆綁外國銀行申設當地分行條件，以及對部分城市採取鼓勵政策下，國銀申設越南分行可望在明年有好消息，已獲當地主管機關核准的台新銀與聯邦銀（2838），在凍結多年後可望率先於越南開出新分行。因美國降息有利美元放款，預期國銀新南向放款將持續強勁成長。

金管會訂定國銀新南向放款今年新增634億元目標，前八月新增放款已達1,825億元超額達成，為年度目標2.8倍。看好越南市場利多，聯邦銀即預估，目前以胡志明市辦事處支援國際金融業務分行（OBU）參與越南跨境聯貸、企金放款業務，透過與越南工商銀行等結盟合作擴展放款業務，在新分行設立有望與美降息持續下，預期未來對越南放款可望成長三成以上。

國銀在越南設置據點概況
國銀在越南設置據點概況

國銀新南向發展在中國大陸台商移轉，高科技供應鏈重組帶動下，越南成為台商轉進重鎮之一，也是國銀新南向拓點的熱門國家。不過，越南由於凍結核發外銀設點牌照，因此根據金管會資料，國銀申請越南新設據點超過十家都在蹲點苦苦等待，甚至有半數以上在越南設代表處蹲點超過十年，其中以中信銀申設等待17年最久。

銀行業者指出，國銀申設越南分行，主要集中在胡志明市與河內，除了部分公股行庫較早期進入，其他後來申請的都蹲點超過十年苦等，除了越南本身考量停發牌照，對外銀設定信評AA-的嚴苛條件，國銀除了台銀都沒達到，也是國銀只能苦等的關鍵。不過，隨著越南股市可望在明年納為新興市場，以及當地金融整併持續推進，預期越南明年的金融管控、信評設限門檻可望進一步放寬，屆時已經取得越南當地設分行許可的，包括聯邦銀行申設峴港分行、台新銀申設隆安分行，就可望率先突圍設立。

銀行業者表示，雖然越南當局對於熱門的胡志明市、河內兩大熱區，由於外資銀行雲集分行導致這兩大城市過度飽和，未來可能還是不會鬆綁，但是對於其他城市，包括峴港、隆安、海防等，則是採取鼓勵態度，因此這些地點申設分行在其鬆綁信評門檻後，將可望成為凍結多年的台資越南新設分行所在。

新南向 胡志明市 越南

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