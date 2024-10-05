台幣爆量 兩天貶3.12角

國內匯市因颱風來襲休市兩天，昨（4）日上演落後補貶行情。外資大舉匯出逾12億美元，新台幣匯率重挫1.26角，收在31.963元，連兩貶並為一周半新低；近兩個交易日，新台幣匯率貶值3.12角。

因外資與投信同步敲進美元，央行與出口商站賣方，匯市交投火熱，昨天爆出26.155億美元的成交巨量。

對於新台幣匯率重貶，央行外匯局長蔡烱民分析，和休市兩天有些關係，「三天的交易都集中在昨天一天」，從休市到昨天，美元走強，其他貨幣也在貶值。由於美國服務業指數表現還不錯，加上美國聯準會主席鮑爾強調聯準會不會加速降息，市場修正對聯準會降息路徑的預期，「美元指數在這一、兩天內明顯回升」。

至於美元強勢是否反映中東緊張情勢、市場避險情緒升溫？蔡烱民說，因美債殖利率走高至3.8%以上，如果避險情緒升溫，美債買氣應會升溫，但看起來沒有，因此，主要還是反映對聯準會貨幣政策的預期有所修正；目前不論是聯準會的點陣圖，或市場預期，都認為年底前還有降息2碼的空間。

匯銀主管指出，兩天颱風假後，國內股匯同步補跌，熱錢拋售台股後落跑，台幣盤中一度貶破32元大關。