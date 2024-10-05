快訊

還原秋颱山陀兒「最後一天」！ 氣象署：在高屏上空魂飛魄散

朱銘美術館暴雨淹大水作品全泡水中 館方：損失難估計

失智存活餘命7.69年 學者建議照顧要規畫12年

央行阻貶 外匯存底縮水

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
中央銀行公布9月外匯存底5,779.29億美元，月減11.29億美元。 聯合報系資料照
中央銀行公布9月外匯存底5,779.29億美元，月減11.29億美元。 聯合報系資料照

中央銀行昨（4）日公布9月外匯存底5,779.29億美元，月減11.29億美元。央行指出，外匯存底變動主要有三項因素，其中投資運用收益及主要貨幣對美元走升，均使外匯存底增加，但央行進場拋匯阻貶，導致外匯存底減少，且因央行調節減少金額大於兩項增加因素，9月外匯存底縮水。

央行提供資料顯示，我國外匯存底餘額僅次於中國大陸、日本、瑞士與印度，排名全球第五。

央行外匯局局長蔡烱民說明，9月有兩、三個交易日市場變動比較大，央行有進場做一些調節；因外匯存底減少，顯見央行調節方向為拋匯阻貶。

蔡烱民表示，9月並非孳息入帳大月，主要貨幣多數對美元升值，也會使外匯存底增加，央行確實有進場拋匯阻貶，但量不是非常大。

央行統計指出，考量外資獲配股利與盈餘匯出數，外資9月淨匯出60億美元，蔡烱民說，外資近期可能逢高獲利了結，加上先前領到上市櫃公司的股利，在9月陸續匯出。

央行昨天公布，9月底外資持有國內股票及債券加上新台幣存款餘額，合計市值約8,148億美元，月增35億美元；約當外匯存底141%，月增1個百分點。

外資 央行

延伸閱讀

9月就業報告顯示美國經濟穩健 美股早盤漲逾200點

社運人士籲「婚內強暴」入罪 印度政府：應較其他性侵寬容以對

央行拋匯阻貶新台幣匯價 9月外匯存底略減至5779億美元

汐止匯款率達九成二 重陽敬老金陸續入帳

相關新聞

9,300億…外資前三季淨匯入創高 連兩月賣超台股但未匯出

外資持續流入台股，金管會昨（4）日公布，外資9月淨匯入15.31億美元，累計前三季淨匯入逾295.23億美元（以9月底台...

「不分眾的分眾術」怎麼玩？玉山銀一張卡挑戰信用卡新趨勢

遠東Sogo百貨的聯名卡，在揮別已經合作超過二十年的國泰世華銀行後，終於在九月底拍板，將投入中信銀懷抱。

台幣爆量 兩天貶3.12角

國內匯市因颱風來襲休市兩天，昨（4）日上演落後補貶行情。外資大舉匯出逾12億美元，新台幣匯率重挫1.26角，收在31.9...

台新、聯邦銀設越南分行有影 分別申請進駐隆安、峴港

國銀新南向看好受惠全球供應鏈重組的越南市場，在越南可望於明年鬆綁外國銀行申設當地分行條件，以及對部分城市採取鼓勵政策下，...

一銀、兆豐徵才 起薪最高5萬

公股行庫徵才又一波，第一金控旗下第一銀行昨（4）日宣布再度大徵才，將招募150名新進行員，兆豐金控旗下兆豐銀行也徵才近百...

惠譽：銀行明年收入恐下滑

國際評級機構惠譽信評昨（4）日指出，儘管台灣銀行業2025年的收入可能因為換匯（Swap）收益減少而下降，但其核心獲利能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。