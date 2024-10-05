央行阻貶 外匯存底縮水

中央銀行昨（4）日公布9月外匯存底5,779.29億美元，月減11.29億美元。央行指出，外匯存底變動主要有三項因素，其中投資運用收益及主要貨幣對美元走升，均使外匯存底增加，但央行進場拋匯阻貶，導致外匯存底減少，且因央行調節減少金額大於兩項增加因素，9月外匯存底縮水。

央行提供資料顯示，我國外匯存底餘額僅次於中國大陸、日本、瑞士與印度，排名全球第五。

央行外匯局局長蔡烱民說明，9月有兩、三個交易日市場變動比較大，央行有進場做一些調節；因外匯存底減少，顯見央行調節方向為拋匯阻貶。

蔡烱民表示，9月並非孳息入帳大月，主要貨幣多數對美元升值，也會使外匯存底增加，央行確實有進場拋匯阻貶，但量不是非常大。

央行統計指出，考量外資獲配股利與盈餘匯出數，外資9月淨匯出60億美元，蔡烱民說，外資近期可能逢高獲利了結，加上先前領到上市櫃公司的股利，在9月陸續匯出。

央行昨天公布，9月底外資持有國內股票及債券加上新台幣存款餘額，合計市值約8,148億美元，月增35億美元；約當外匯存底141%，月增1個百分點。