9,300億…外資前三季淨匯入創高 連兩月賣超台股但未匯出

外資持續流入台股，金管會昨（4）日公布，外資9月淨匯入15.31億美元，累計前三季淨匯入逾295.23億美元（以9月底台幣對美元收盤價31.651元計算，約新台幣9,344億元），為史上同期新高，推升外資累積餘額至2,750.18億美元，換算外資在台投資破新台幣8.7兆元。

金管會官員指出，9月外資雖然賣超上市櫃股票，但9月仍是淨匯入，代表外資尚未將錢匯出，顯示後市資金動能無虞。

外資淨匯出入概況

數據顯示，累計前三季外資賣超台股上市櫃公司合計4,896.13億元，賣超規模同期第四大。今年9月，整體外資賣超上市櫃股票809.98億元，歷年同期第三大。

金管會的外資淨匯出入是以外資投資台灣的「資產面」計算，主要是外資投入本金的進出，與央行計算「現金流」的匯出數字不同。換言之，外資淨匯入本金增加，但賣超獲利後的盈餘有淨匯出，所以反映在央行外資匯出及賣超台股數字上。

今年下半年，外資在6月淨匯入逾66億美元，7月受到全球市場遇亂流、轉淨匯出57.02億美元，伴隨股市回穩，8、9月分別淨匯入14.2億及15.31億美元。

金管會官員指出，8月外資雖然賣超台股，但8月外資本金仍呈淨匯入，代表外資雖賣股，但尚未把本金匯出，資金動能還在。9月外資雖然賣超上市櫃股票，但9月仍是淨匯入，同樣代表外資尚未將錢匯出。也就是說，外資雖連兩個月賣超台股，但近兩個月都是淨匯入，顯示後市資金動能無虞。

金管會證期局指出，今年前八月國內上市櫃公司累計營收27.53兆元，歷年同期次高，年增11.93%，統計至今年8月底，台股本益比約21.71倍，現金殖利率達2.43% ，加計股票股利為2.54%。國內上市櫃公司前八月累計營收歷史最高紀錄，為2022年前八月累計營收金額27.54兆。

所謂外資淨買超或淨賣超是指外資買賣我國股票狀況，市場多以集中市場（上市公司）進出金額表示，金管會另有提供上市及上櫃整體買賣超統計；至於外資淨匯出與淨匯入，則是指外資資金匯入及流出相減後的結果。淨買賣超與淨匯出入兩者均為觀察外資動向的重要指標。