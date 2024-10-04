央行拋匯阻貶新台幣匯價 9月外匯存底略減至5779億美元

中央銀行4日發布9月外匯存底統計，至9月底止外匯存底5779.29億美元，較上月底減少11.29億美元。

央行外匯局長蔡烱民表示，外匯存底投資運用收益、主要貨幣對美元升值，對外匯存底是正向貢獻，但央行9月有幾天調節外匯市場秩序，進場拋匯阻貶新台幣，使得9月外匯存底整體較8月略減。

9月新台幣對美元匯率升值1.09％，主要貨幣對美元多為升值表現，澳幣升值1.84％、英鎊升值1.69％、日圓升值1.64％、人民幣升值1.33％、歐元升值0.77％，加幣貶值0.18％，美元指數下跌1.3％。

央行統計9月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同新台幣存款餘額共折計8148億美元，約當外匯存底的141％，較8月底的8113億美元、140％略有增加。

根據金管會統計，外資9月單月賣超上市櫃股票809.98億元，為100年以來同期第三大賣超，113年截至9月底止，累計賣超4896.13億元，則是100年以來同期第四大累計賣超。9月外資淨匯入15.31億美元，113年截至9月底，累計淨匯入295.23億美元，為100年以來同期最大累計淨匯入。

本周放了2天颱風假，匯市交易也休市2天，但3個交易日新台幣對美元匯率都走貶，3天總計大貶2.75角，周五新台幣匯價以31.963兌一美元作收，即期外匯市場交易量26.155億，3天需求併在1天交易，交易量大增。

新台幣走弱反映國際美元走勢，蔡烱民表示，美國服務業指數還不錯，美國聯準會Fed主席鮑爾前幾天談話表明立場，Fed不會加速降息，維持年底前再降空間為2碼的速度，市場也調整預期Fed降息的看法，帶動美元指數近日反彈。

中國降準又降息，吸睛又吸金，但央行認為，目前並未感受有資金排擠效應，外資在中國最新政策出台後，還是有買有賣，並未明顯站在賣方。