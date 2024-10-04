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銀行信用評分怎麼算？ 7大因素教你保障自己的權益

聯合新聞網／ 綜合報導
信用卡若沒謹慎使用，有很大概率會成為自己的「背債」來源。示意圖／ingimage
信用卡若沒謹慎使用，有很大概率會成為自己的「背債」來源。示意圖／ingimage

信用卡不僅便利支付，現金回饋也讓人愛不釋手，民眾常常搶著刷卡來賺取點數，但若沒有謹慎理財，有很大概率會成為自己的「背債」來源，信用分數大大扣分。「Alphaloan」小編替民眾整理出信用評分的7大因素，教你輕鬆提高自己的信用評分，為未來鋪路。

貸款比較平台「Alphaloan」在Dcard上發文，分享整理出的信用評分7大扣分因素：

1.信用卡或貸款遲繳：2次遲繳紀錄會影響信用貸款申請，且繳清一年後才會消除紀錄。

2.頻繁申貸或信用卡：超過3次「新業務查詢」紀錄，可能被拒絕申請。

3.使用預借現金：可能影響信用，且使用一年後才會消除紀錄。

4.信用卡循環利息：只繳最低應繳金額，會產生循環利息，且繳清一年後才會消除紀錄。

5.信用卡刷爆：建議使用額度的10%-30%，不要超過50%。90%以上則是刷爆，自結帳日起3-6個月才會消除紀。

6.信用卡永久額度過低：可能代表信用不佳。

7.隨意剪卡：信用卡使用年限會影響信用評分。

文章內也提到，要提升信用評分，必須保持與銀行的良好往來，按時全額繳款，控制信用卡額度使用率，避免預借現金或停用信用卡。也要懂得如何制定預算、償還債務來減少負債，有意識地分配收入，防止辦理過多信用卡造成過度使用。

「一般來說，改變行為至少需要3個月的時間才能見效。若能持續保持良好的信用卡使用習慣，經過12個月後，信用卡的不良紀錄就會完全消除，信用分數也會隨之上升！」

若想查詢自己的信用評分，可以至「聯徵中心網站」查詢（需使用自然人憑證或軟體金融憑證登入），或下載手機APP「TW投資人行動網」（僅支援13家證券商認證使用），也可親赴聯徵中心、郵局來辦理臨櫃查詢。

但要注意，「被查詢紀錄」次數銀行端能夠看到，揭露期限是1年，銀行查閱雖然只會看3個月的查詢紀錄，如果聯徵次數不小心太多，還是需要暫停申請休息一下，3個月後才可以再去申請貸款或信用卡。

信用 信用卡

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