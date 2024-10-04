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前3季外資淨匯入逾295億美元 創至少14年同期新高

中央社／ 台北4日電
金管會統計，今年前3季整體外資累計淨匯入295.23億美元，創2011年資料來同期新高。聯合報系資料照
金管會統計，今年前3季整體外資累計淨匯入295.23億美元，創2011年資料來同期新高。聯合報系資料照

金管會統計，今年9月單月整體外資賣超上市櫃股票力道創2011年有資料統計來同期第3高，但單月仍淨匯入15.31億美元，今年前3季整體外資累計淨匯入295.23億美元，創2011年資料來同期新高。

金管會今天公布9月外資動向，今年9月外資淨匯入15.41億美元，陸資淨匯出0.1億美元，整體外資合計單月淨匯入15.31億美元，連2個月呈現淨匯入。今年前3季整體外資累計淨匯入規模達295.23億美元，創2011年資料統計以來同期新高。

股市買賣超方面，整體外資9月賣超上市櫃股票達新台幣809.98億元，創2011年來同期第3大賣超規模，今年前3季整體外資累計賣超上市櫃股票達4896.13億元，為2011年來同期第4大賣超規模。

金管會證期局表示，今年前8月國內上市櫃公司累計營收達27.53兆元，寫歷年同期次高，年增11.93%，截至今年8月底台股本益比為21.71倍，現金殖利率達2.43%，加計股票股利為2.54%。

外資 股票 金管會

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