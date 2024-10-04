前3季外資淨匯入逾295億美元 創至少14年同期新高

信用卡不僅便利支付，現金回饋也讓人愛不釋手，民眾常常搶著刷卡來賺取點數，但若沒有謹慎理財，有很大概率會成為自己的「背債」來源，信用分數大大扣分。「Alphaloan」小編替民眾整理出信用評分的7大因素，教你輕鬆提高自己的信用評分，為未來鋪路。

2024-10-04 20:17