美元走強亞洲貨幣一片倒 新台幣重貶1.26角收31.963元

台北股匯市因颱風假休市2天，台股今天開高走低下跌87.68點。新台幣上演補跌走勢，外資匯出、美元走強下，亞洲貨幣連帶走弱，新台幣兌美元今天收在31.963元，重貶1.26角，台北及元太外匯市場總成交金額爆量到26.155億美元。

台股今天開高漲逾百點至22493點，不過由於美東碼頭罷工落幕，貨櫃三雄全面重挫，加上電子股開高走低，終場收在22302.71點，下跌87.68點，三大法人合計賣超230.16億元。

外匯交易員表示，外資今天匯出不少，加上投信續買美元，新台幣盤中一度貶破32元關卡；不過也有出口商趁勢進場拋匯，貶幅有所收斂，也帶動成交量大增。

新台幣兌美元今天開盤價為31.94元，最高31.94元、最低32.042元，最後收31.963元，連2貶。新台幣今天同步收週線，本週累計貶值2.75角，貶幅達0.86%。

外匯交易員說，市場陸續修正對美國聯準會（Fed）降息預期，美國將公布非農就業報告，相關數據也會影響Fed降息態度，新台幣後續走勢還是要看外資跟台股而定。

央行外匯局局長蔡烱民今天表示，因為前2天股匯休市，今天成交量因此明顯增加，加上近期美元走強，其他貨幣因此多數都走弱。

根據央行臉書統計，美元指數大漲0.88%，亞洲貨幣一片倒，韓元重貶1.79%成最弱亞幣，日圓也大貶1.46%，新加坡幣貶0.72%，越南盾貶0.63%，新台幣貶0.39%。