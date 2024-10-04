新新併倒數5天掀牌 王美花：金控整併擴規模有助進步

新光金及台新金股東對新新併支持與否，將於9日股臨會掀牌。在台新金董事會投下贊成票的前經濟部長、現任台新金暨台新銀董事王美花今天表示，台灣金控太小又太多家，對台灣不是很有利，金控整併可望擴大規模，將有餘力作更好進步。

王美花今天受邀赴台灣大學專題演講「全球變局下台灣經濟發展契機」。她點出，台灣產業較不善於宣傳，和新加坡顛倒；新加坡可能做1分、但宣傳可達9分，台灣是做9分、宣傳能力僅能拿1分，這是台灣大問題，主因台灣教育較不重視互相溝通交流。

她透露，過往擔任經濟部長時，她常盯國營事業設計美學，並在上任時特別叮嚀，誰再掛紅布條就扣分，其中台電改得最好，中油則是一直被她唸；其實不僅國營事業，觀察現在各大上市公司股東會背後都還是紅字條，「民國50幾年用紅布條，現在什麼時候還是紅布條」，凸顯企業界對美學也相對不重視。

王美花說，卸下公職後，她今年7月1日起赴台新金擔任獨立董事，她特別留意台新金股東會，雖然不是用紅布條，但也是「紅吱吱」，她還特別請經營團隊將字縮小一點，不要光「台新金股東會」這幾個字就占去2/3面積。

王美花舉電影為例，電影播畢後導演、出品人等字都很小且都會特別設計字體，並非僅使用標楷體，對從事藝術的人這是基本門檻，「但台灣大老闆沒幾個人注意這種事」。

新光金合併案眾所矚目，在金管會緩議中信金申請公開收購新光金後，目前僅剩台新金及新光金合意併購案持續向前推進，若10月9日在雙方股東臨時會順利通過，將可送案至金管會闖關，股東意向倒數5日將掀牌，近日支持與反對陣營動作不斷，力拚爭取更多票數。

併購新光金提案，在台新金董事會獲得全員通過，換言之，王美花亦投下贊成票。王美花於演講結束後被問及此事，她不諱言，台灣金控都太小，其實金管會從幾年前即認為台灣金融業要更好，確實規模大是監理機關樂見的方向，現狀是台灣太小、金控又太多家，這樣競爭其實對台灣不是很有利。

王美花進一步指出，若整併後有了規模，就會讓金控有餘力可作更好的進步，「規模是很重要的事情」。

對於金管會擘劃亞洲資產管理中心願景，王美花坦言台灣先天有困難，因地緣壓力存在，管理資產即便想活潑，但不能不管，這是其他國家較沒有、但台灣會面對的難關，「外資要進來會遇到台灣先天的問題，台灣管的永遠是最多的」。

王美花認為，資產管理中心要吸引國際大錢到台灣相對困難，但過往和製造業打交道，她發現台灣本身其實很有錢，只是製造業賺的非快錢，是辛苦地一毛一毛攢下來，因此一塊錢會打4個結，要製造業老闆掏十億投資生技產業可以，掏上百億就很困難。

王美花隨之點出一大契機，她認為，台灣可以培養金融人才，管理台灣有錢人資產，以前台灣有錢人資產跑到香港被管理，現在跑到新加坡，台灣有機會培養自己的資產管理人才，變成台灣有錢人資產很厲害的管理者，只要做到這一步，就是很了不起的成績。