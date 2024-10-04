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央行拋匯阻貶 9月外匯存底降至5779億美元

中央社／ 台北4日電
央行公布9月底外匯存底金額5779.29億美元，月減11.29億美元。聯合報系資料照
央行公布9月底外匯存底金額5779.29億美元，月減11.29億美元。聯合報系資料照

中央銀行今天公布9月底外匯存底金額5779.29億美元，月減11.29億美元。央行表示，主要是9月新台幣匯市部分交易日變動大，央行因此進場拋匯阻貶，帶動9月底外匯存底轉降。

央行外匯局局長蔡烱民表示，9月外匯存底變動因素主要有3項，正貢獻包括外匯存底投資收益及主要貨幣多數對美元走升；不過，9月新台幣匯市有2、3個交易日變動大，央行因此進場拋匯調節，是9月外匯存底減少的原因。

近期新台幣走弱，蔡烱民表示，背後反映國際美元走勢，美國服務業指數還不錯，加上美國聯準會（Fed）主席鮑爾前幾天談話也釋出2碼不會是新的降息步調，後續降息幅度還是要看經濟數據而定，目前點陣圖預期今年底還有降2碼空間，市場預期是1次降1碼，因此帶動美元指數近期有比較明顯反彈。

中東情勢升溫，是否影響資金向避險貨幣美元靠攏，蔡烱民表示，國際資金變化主要反映各國貨幣政策，先前市場可能對Fed降息預期過度反應，最近因此有所修正。

考量外資獲配股利與盈餘匯出數，央行統計外資9月呈淨匯出60億美元。媒體關注外資近期是否匯出較多，蔡烱民表示，外資可能逢高有獲利了結，加上先前股利發放，有陸續匯出。

央行今天也公布9月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共計約8148億美元，約當外匯存底141%，月增約1個百分點。蔡烱民表示，主要是受到市值微幅上漲影響。

統計各國目前最新外匯存底，中國3兆2882億美元，穩居第一；第2名為日本1兆826億美元，第3名為瑞士8167億美元，印度超車台灣、以6057億美元居第4，第5名台灣為5779.29億美元。

央行 新台幣

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