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政商人脈深厚 許舒博暌違十年重掌台灣人壽董座

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
台灣人壽董事會4日通過高層人事案，全體董事一致推舉副董事許舒博接任董事長。聯合報系資料照
台灣人壽董事會4日通過高層人事案，全體董事一致推舉副董事許舒博接任董事長。聯合報系資料照

中信金控（2891）子公司台灣人壽（2833）董事會4日通過高層人事案，全體董事一致推舉副董事許舒博接任董事長，原董事長鄭泰克功成身退，這也是許舒博自2014年擔任台灣人壽董事長後，暌違十年重掌台灣人壽董座。

鄭泰克服務中國信託逾48年，歷任中國信託資融董事長，中信金控代理總經理、中信金控風險長及授信長、中信銀行全球風險總管理處總處長等職，為集團建置風險管理系統、優化風控效能，讓中信金控及各子公司安心開展核心業務。2022年接掌台灣人壽董事長，正逢防疫保單風暴，鄭泰克不僅帶領團隊穩健度過危機，2023年銀保通路初年度保費穩居業界第二；2024年各項業務推展屢創佳績，上半年合併稅後淨利較前一年同期成長155%，股東權益報酬率（ROE）達17.16%，總資產規模更達約2.3兆元，持續為客戶、員工及股東創造價值。

新任董事長許舒博於台灣人壽服務逾十年，合併前為原台灣人壽董事長，2016年台灣人壽納入中國信託集團版圖後，以副董事長協助三屆董事長推動政策，對公司業務相當熟稔；對外曾任六年壽險公會理事長、連任2屆中華民國全國商業總會理事長，以其豐富金融保險專業及厚實的政商人脈，搭起保險業、產業與政府的溝通橋樑，不僅代表業界提出建言，同時協助主管機關推動保險改革、促進國家整體經濟發展。

台灣人壽表示，未來許舒博將持續帶領台灣人壽創新業務發展、精進公司治理，達成華人地區保險服務的第一品牌。

中信金控 台灣人壽 董事長

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