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台灣人壽改選董事長 許舒博出任

中央社／ 台北4日電
許舒博原為台壽副董事長，今（4）日董事會改選推舉為新任董事長。聯合報系資料照
許舒博原為台壽副董事長，今（4）日董事會改選推舉為新任董事長。聯合報系資料照

中信金今天代子公司台灣人壽公告，董事會改選由許舒博出任董事長，生效日為10月4日；許舒博同時兼任中信產險董事、中華民國全國商業總會理事長等職。

許舒博原為台壽副董事長，今天董事會改選推舉為新任董事長，原董事長鄭泰克因任期屆滿異動。

台壽說明，許舒博目前尚兼任中信產險董事、商總理事長、財團法人人壽保險文教基金會董事長及南亞科技獨立董事。學歷背景為中正大學犯罪防治研究所碩士，過去曾任壽險公會理事長與中信金董事。

台壽同時公告新一屆審計委員會名單，原台壽獨董許文彥、周冠男、林建智續任，並新增1席委員為政治大學專任教授邱奕嘉。

中信金 台壽 董事長

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