證交所證券商資通安全會議 受颱風影響延至10月8日
臺灣證券交易所原訂辦理「證券商資通安全會議」，於台北艾麗酒店五樓蘭葵廳舉辦，因受颱風影響，順延至10月8日周二舉辦。
這次證券商資通安全會議主題包含「資通安全查核重點及缺失案例分享」、「新興科技環境的數位鑑識科技與策略」及「金融穩定與合規管理：銀行與證券法規之比較研究」，期透過這次會議主題式分享，期盼與國內各證券商業者共同面對資通安全的挑戰，並將繼續致力於提升該行業的資安防護能力，確保未來金融市場的安全與穩定。
這次會議更新資訊：請經由「官網首頁→關於證交所→新聞資訊→活動訊息→113年證券商資通安全會議」的路徑查詢。
相關事宜，請洽本公司券商輔導部聯繫窗口：姜小姐（電話：02-8101-3802∕電郵：1346@twse.com.tw）、李先生（電話：02-8101-3804∕電郵：1369@twse.com.tw）。
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