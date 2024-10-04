證交所證券商資通安全會議 受颱風影響延至10月8日

臺灣證券交易所原訂辦理「證券商資通安全會議」，於台北艾麗酒店五樓蘭葵廳舉辦，因受颱風影響，順延至10月8日周二舉辦。

這次證券商資通安全會議主題包含「資通安全查核重點及缺失案例分享」、「新興科技環境的數位鑑識科技與策略」及「金融穩定與合規管理：銀行與證券法規之比較研究」，期透過這次會議主題式分享，期盼與國內各證券商業者共同面對資通安全的挑戰，並將繼續致力於提升該行業的資安防護能力，確保未來金融市場的安全與穩定。

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