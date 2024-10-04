中國大陸救市題材引關注 國泰00636搭上A 股順風車

為挽救低迷已久的市場行情，中國大陸上周終於出手重拳救市，降息降準又統一房貸最低首付比例，創設股票回購增持再貸款等，多項利多政策推出後，陸股主要指數齊漲慶祝，其中深具代表性的上證、滬深300指數及富時50指數出現驚人漲幅，引發上海證券交易所發生交易當機問題，國泰投信旗下ETF「國泰富時中國A50基金（00636）」湧進買盤力道，近日成交量明顯放大，近五日均量有8,600張，9月20日收盤價為19.50元，10月4日收盤價已達27.03元。

國泰中國A50經理人游凱卉表示，內需消費下行的壓力終於迫使大陸官方積極調整政策，貨幣財政政策雙管齊下。進一步觀察近期大陸的經濟數據，可看到大陸海關總署統計，以美元計價，8月出口年增率為8.7%，優於市場預期，進口年增率為0.5%，則低於市場預期，還是可看到大陸貿易數據出現好轉訊號。

但要留意的是，美國總統大選仍將為大陸經濟發展帶來挑戰，在美國共和黨總統提名戰中領先的前總統川普即計劃，如果11月再次當選總統，將升級他任內發起的美中貿易戰，考慮對大陸製商品課徵60%或更高的關稅，若美中貿易戰再度加溫，對大陸救市會是一大隱憂。

游凱卉強調，其實陸港股市走勢長期與國際股市背離，多數機構投資者皆低配了陸港股部位，因此在籌碼面較乾淨的情況下，才會有近期出現大幅上漲走勢，惟後續行情是否能延續，則有待觀察政策是否能帶動實質經濟好轉。此外，除貨幣政策外，未來也需要財政政策同步配合，才較有機會扭轉目前中國大陸經濟低迷的現況，預計在十一長假後，相關部會將發布財政政策的施行細則。

近期來看大陸降準等一系列貨幣寬鬆政策，對短期股市表現有一定程度的提振效果，積極型投資人可善用相關基金或ETF參與這波救市行情。

近期成交量明顯拉升的「國泰中國A50ETF｣，為國泰投信於2015年發行的第一檔ETF，追蹤指數為「富時中國A50指數」，涵蓋上海與深圳市值大、具代表性且流動性佳的前50檔A股，布局各產業龍頭，獲利相對較佳，最能直接參與陸股成長，可望成為這波A股牛市的受惠標的之一。