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第一銀行招募150名新血 多項職缺起薪逾5萬元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
第一銀行徵才活動再度開跑。記者曾學仁／攝影
第一銀行徵才活動再度開跑。記者曾學仁／攝影

第一銀行徵才活動再度開跑，報名期間自10月4日起至10月22日止，預計招募新進行員150名，包含一般人員、業務菁英人才、徵授信經驗行員、專案理財人員、程式開發人員等五大類別；本次新進人員將依招募類別給薪，一般人員起薪約達39000元至45000元，另業務菁英人才、徵授信經驗行員、專案理財人員及程式開發人員可達5萬元以上。

第一銀行今年特別針對業務菁英人才擴大培育管道，除提供專業模組培育選擇外，亦給予豐富培訓資源，協助人才快速成長，成為新鮮人及轉職者的理想目標。第一銀行長期致力於打造友善工作環境並提供具有競爭力的薪酬水準，各項薪資福利制度皆位於市場前段班，近年平均獎金月數達7至8個月，2024年更有約6成行員實領逾8個月獎金。

此外，為確保員工薪資保持市場競爭力，第一銀行每年進行升等晉級調薪，2022年及2024年更依市場薪酬水準及產業競爭力辦理全面加薪，整體加薪幅度達6.5％及8％，根據內部統計，已有近7成員工年薪超過百萬元。

第一銀行近年落實推動多項ESG（環境、社會、公司治理）政策，實施多元員工照護及社會關懷措施，營造友善職場環境，透過建構透明升遷機制加速基層行員晉升速度，同時積極打造性別平等工作環境，推動人工好孕假、孕期交通津貼、彈性工時等優於法令生育假別及生育津貼等制度，於2023年獲台北市政府頒發「職場性別平等金質獎」，更於今年榮獲亞洲權威人力資源雜誌《HR Asia》年度「亞洲最佳企業雇主獎」肯定。

第一銀行需才地區遍及全台，徵才活動預計11月上旬辦理筆試、12中旬辦理面試，最後甄選結果將於12月下旬公布，詳情請上金融研訓院查詢。

徵才活動 第一銀行

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