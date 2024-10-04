工讀生疑遭霸凌釀輕生 保發中心紀錄不完整挨罰

保發中心爆發工讀生疑遭霸凌案，台北市勞檢處前往勞檢確認保發中心未落實預防職場不法侵害要求限期改善，然而近日再檢查，保發中心因此案紀錄不完整，遭開罰新台幣3萬元。

在保險事業發展中心擔任工讀生的劉姓男子今年考取北科大碩士班，傳出遭上司要求在學業和工作二選一，經濟弱勢的劉男因而輕生，曾教過劉男的晶訊公司前董事長、三創菁英學院院長羅台生不忍，日前出面控訴保發中心職場霸凌，保發中心董事長簡仲明請辭以示負責。

北市勞檢處後續前往勞檢，確認保發中心未落實預防職場不法侵害，要求保發中心限期改善，勞動部職業安全衛生署組長張國明告訴中央社記者，勞檢單位近日再去勞檢，確認保發中心仍未完成改善遭開罰。

張國明表示，事業單位預防職場不法侵害，除了必須訂定相關計畫外，針對申訴案的處理也必須要有完整紀錄，但保發中心針對此案的紀錄卻有缺漏，因此勞檢單位開罰保發中心3萬元。

張國明也提到，除了職場不法侵害部分，保發中心也被勞檢發現包含勞工教育訓練未落實、未依照職安法報備工作守則、勞工健康檢查查不到紀錄等缺失，因此再被勞檢單位要求限期改善，後續將再前往勞檢。