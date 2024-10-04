元富證 YouTube 新節目「高中生財要學」 以學生視角探討投資

新光金控旗下元富證券有鑑於台股投資人結構日益年輕化，考量不同學齡族群的學習偏好，分眾規劃具特色的金融教育，近期於YT頻道推出《高中生財要學》，有別於多數財經節目偏向個股分析，是國內券商唯一以「教育高中生」投資理財的影音節目。

《高中生財要學》鎖定全台高中職生及新手投資人，節目內容根據高中生問卷調查回收的數據結果企劃，從貼近學生的理財投資情境出發，邀請不同講師進行分享。在逾百份回收問卷中約80%的新手投資人常見三大問題是，不知道要選擇什麼股票、看不懂股票名詞及線圖、本金太少不知如何挑選投資標的。因此前二集即先帶領觀眾了解投資前該留意的4件事，及投資股票的好處。

此外，元富證券與健行科大「全國高中職投資競賽」合作邁入第五年，透過每年舉辦全國高中職投資競賽，讓財金學習及理財投資兼具趣味與挑戰性，元富以專業券商角度，協助老師進行校園的宣導及競賽推廣。第三集《高中生財要學》特別邀請曾於競賽中獲獎的兩位同學，陳建達與張庭瑜，針對今年競賽作經驗大分享，該集影片觀看數持續飆升，成功掀起同學間的討論度與關注。

元富證券以「普惠金融」為目標，長期投入金融教育推廣，藉由自媒體平台推出多元影音教學，包括在YouTube製作投資理財影音節目、Instagram將淺顯易懂的金融知識及市場趨勢結合時事話題，以趣味圖文呈現，讓學生們有專業且正確的學習投資管道。同時亦深耕元富官方YouTube頻道，透過廣邀財經網紅及邀約知名講師，為投資人帶來全方位的投資知識與產業新知。元富從深根校園、減少產學落差、增進投資觀念及生活理財宣導等面向出發，營造金融教育生活化的環境，協助各年齡層的人皆有機會汲取金融知識，朝永續發展邁進。