快訊

朝野繼續戰！藍白聯手56比50 再度封殺總預算

電價罕見1年漲2次…還需2千億元補貼？經長郭智輝這樣說

基隆天外天焚化爐崩山！10餘垃圾車陷落 先搶救大型機具

元富證 YouTube 新節目「高中生財要學」 以學生視角探討投資

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

新光金控旗下元富證券有鑑於台股投資人結構日益年輕化，考量不同學齡族群的學習偏好，分眾規劃具特色的金融教育，近期於YT頻道推出《高中生財要學》，有別於多數財經節目偏向個股分析，是國內券商唯一以「教育高中生」投資理財的影音節目。

《高中生財要學》鎖定全台高中職生及新手投資人，節目內容根據高中生問卷調查回收的數據結果企劃，從貼近學生的理財投資情境出發，邀請不同講師進行分享。在逾百份回收問卷中約80%的新手投資人常見三大問題是，不知道要選擇什麼股票、看不懂股票名詞及線圖、本金太少不知如何挑選投資標的。因此前二集即先帶領觀眾了解投資前該留意的4件事，及投資股票的好處。

此外，元富證券與健行科大「全國高中職投資競賽」合作邁入第五年，透過每年舉辦全國高中職投資競賽，讓財金學習及理財投資兼具趣味與挑戰性，元富以專業券商角度，協助老師進行校園的宣導及競賽推廣。第三集《高中生財要學》特別邀請曾於競賽中獲獎的兩位同學，陳建達與張庭瑜，針對今年競賽作經驗大分享，該集影片觀看數持續飆升，成功掀起同學間的討論度與關注。

元富證券以「普惠金融」為目標，長期投入金融教育推廣，藉由自媒體平台推出多元影音教學，包括在YouTube製作投資理財影音節目、Instagram將淺顯易懂的金融知識及市場趨勢結合時事話題，以趣味圖文呈現，讓學生們有專業且正確的學習投資管道。同時亦深耕元富官方YouTube頻道，透過廣邀財經網紅及邀約知名講師，為投資人帶來全方位的投資知識與產業新知。元富從深根校園、減少產學落差、增進投資觀念及生活理財宣導等面向出發，營造金融教育生活化的環境，協助各年齡層的人皆有機會汲取金融知識，朝永續發展邁進。

元富

延伸閱讀

被誤認成澎恰恰 許效舜傻眼「我是什麼很醜的人嗎」

山陀兒侵台高屏風雨大！大蛇丸目睹「強風吹倒路樹」畫面驚呼：哎唷威壓～

台中銀美元高利定存最高5.25% 小資分批布局千美元就行

全紅嬋銅像曝光泳裝竟長肚臍眼 網酸四不像只有痣像

相關新聞

三大外銀10月端高利存款牛肉 新台幣1.7％、美元5.6％

三大外銀10月端出高利存款牛肉，渣打銀給出新台幣最高1.7％定存，以及美元高利活存與定存方案，美元高利存款最高5.6％；...

金磚國家「去美元化」 央行：美元地位難取代

中央銀行報告指出，美元雖面臨中國大陸等金磚國家「去美元化」挑戰，但若以國際貨幣各項主要功能而言，美元重要性仍高居首位，並...

人民幣跨境交割規模跳升 聯手巴西、俄羅斯、印度加速去美元化

人民幣擬取代美元，成為國際貨幣新霸主，最新進展備受市場關注。中央銀行報告指出，近年來中國大陸積極加速人民幣國際化，致力提...

「小店永豐」決選 十家出線

永豐基金會支持地方自立利他小店經營，舉辦「小店永豐計畫」，第二階決選名單出爐，超過300家小店報名，最終評選出十家在地小...

安泰銀要賣不良債權15億

安泰銀行昨（3）日颱風天召開董事會，決議出售不良債權本金餘額約15.85億元。這筆債權為2022年底爆發營運糾紛停業的永...

壽險業界 發債金額上千億

壽險業成為近兩年公司債發行市場的「主力」。櫃買中心統計顯示，今年前三季，國內壽險公司大手筆發債1,021億元，逼近去年全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。