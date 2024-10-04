日圓領跌新台幣補貶行情 早盤重貶2角失守32元關卡
台北股匯市因颱風假連續2天休市，今天台股開盤在台積電激勵下呈小漲，但新台幣則上演補貶行情，以31.94元開出隨即貶破32元關卡，早盤一度重貶2角，觸及32.042元。
近期颱風山陀兒襲台，台灣股匯市休市期間日本新首相石破茂放鴿，讓日圓回落，美股主要指數多半收黑，台股今天開盤在台積電支撐下開出紅盤，不過走勢震盪，指數也一度翻黑。
匯市部分，新台幣早盤上演補貶行情，新台幣今天以31.94元開出隨即貶破32元關卡，貶勢一路擴大。
匯銀人士指出，休市期間亞洲貨幣相對偏弱，今天開盤美元賣方空虛，新台幣旋即貶破32元關卡，重貶2角，最低觸及32.042元，上演補貶行情，後續還是要觀察台股走勢跟外資動向而定。
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