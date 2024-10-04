8家銀行祭高利搶市！新台幣存款年利率衝10%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

隨著美國聯準會降息循環啟動，新台幣存款也有最新優惠專案，純網銀將來銀行針對新戶推出「30天期活存口袋5萬元10％優利」；定存方面，永豐銀6個月期定存上看2%，渣打銀也有1.7%方案，提供民眾資金存放的好去處。

在活存方面，將來銀行指出，9月推出活存主帳戶「5萬內利率1％、5萬以上1.5%無上限」廣受好評，因此決定延續回饋至2025年3月31日。此外，新戶還加碼「活存口袋5萬元10％優利」，加息期間30天，加息存款限額5萬元，積極吸客。

聯邦銀行New New Bank數位帳戶即日起至2025年1月20日，首次開戶並完成「線上填寫財富管理KYC（風險承受度分析）」，新戶即享限額10萬元內高利活儲年利率10%的優惠。

台新銀推出即日起至2025年1月2日前新申辦Richart帳戶，新台幣活儲利率專案最高享10萬元（含）以內 3.5%年利率，且無最低承作金額限制，不限新舊資金。

彰化銀行即日起至10月31日止，針對成功開立e財寶數位存款新戶，推出活儲專案優惠，自開戶完成日之次月1日至次次月底（共計2個月），享有優惠限額10萬元以內，享年利率固定3%計息。

在定存方面，滙豐銀行即日起至12月31日止，推出「新台幣優利定存活動」，則針對卓越理財客戶提供3個月期最高年息2.2％、6個月期年息最高2％的新台幣定存優惠，最低承作金額為新台幣100萬元，最高承作限額為1,500萬元。

永豐銀行即日起至10月31日止，推出新台幣6個月期定存優惠方案，以新資金申辦，單筆起存額達100萬元，可享2%優惠年利率，單筆起存額達30萬元，享1.77%優惠利率，單一客戶總承作金額最高可達1,000萬元。

王道銀行（2897）即日起至12月31日止，推出9個月年利率1.99%的新台幣高利定存專案，所有客戶皆可參與，單筆起存金額為新台幣2萬元，單筆最高上限為新台幣300萬元（含），活動期間每人最多可存99筆，線上或臨櫃皆可申辦。

渣打銀行即日起自12月31日啟動新台幣定存專案，單筆最低起存金額100萬元，可享6個月期年利率1.7%，每人最高可承作至1,000萬元。以存進100萬元為例，半年後約可領到8,500元。

定存 新台幣 美國聯準會

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