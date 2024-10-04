前三季發債五哥兩壽險進榜 整體市場顯現「公司債冷、金融債熱」

國內債市出現「公司債冷、金融債熱」兩樣情；櫃買中心最新統計顯示， 今年前三季，國內合計發行4,102.6億元的公司債，較2023年同期的5,356.2億元大減23.4%；反觀金融債，今年前三季發行金額達531.4億元，較去年同期的464.2億元增長14.23%。

除「一樣債市、兩樣情」外，今年前三季債市還有另一亮點，那就是國泰人壽、富邦人壽兩大壽險公司同步擠入「發債五哥」行列；櫃買中心資料指出，今年前三季，公司債發債的冠亞軍，分別為台灣中油與台灣電力，發債金額為729億元與614億元，國泰人壽強占第三，發行金額達440億元。

今年前三季發債金額前五大公司 圖／經濟日報提供

近年來大舉發債籌資的「護國神山」台積電（2330），前三季發債343億元，排行第四，富邦人壽發債250億元，擠入第五。

進一步與去年同期相較，長期以來均擔綱國內「發債王」的台灣電力，去年前三季發債842.5億元蟬聯冠軍，今年被同為國營事業的台灣中油擠下、暫居亞軍；去年發債亞軍台積電，前三季發債金額759億元，今年同期發債規模不到去年一半，排名退居第四。

鴻海精密去年發債488.5億元，為發債第三大，今年前三季已在前五名排行榜上絕跡；去年發債414億元的中油，從去年同期的第四名，躍升為今年前三季的發債王。

去年第五名則是發債251億元的國泰人壽，今年進階到第三；富邦人壽今年則是首度擠入「發債五哥」行列。

對於今年前三季，企業發行公司債籌資急凍，債券商主管分析，預期全球央行進入降息循環，市場研判國內債券利率有機會觸頂後下滑、不急著在第一時間發債，導致企業發債意願明顯縮手。

相較於公司債，金融機構持續發債籌資、厚實資本，促使今年前三季金融債發行規模較去年同期成長。

櫃買中心統計指出，今年前三季，金融債發行前五大機構依序為合作金庫、第一銀行、台北富邦銀行、中國輸出入銀行與農業金庫，發行金額分別為110、83、60、47與41.3億元。