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安泰銀要賣不良債權15億

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

安泰銀行（2849）昨（3）日颱風天召開董事會，決議出售不良債權本金餘額約15.85億元。這筆債權為2022年底爆發營運糾紛停業的永豐酒店相關放款，當時安泰銀即大幅提列備抵呆帳，由於這筆放款為安泰銀與遠雄人壽共同授信，因此預期最快要等到10月底遠雄人壽董事會也通過後，再行聯手啟動債權標售。

不過，永豐棧酒店放款2022年底、2023年初淪為逾放後，當時主辦聯貸的安泰銀即展開債權追討行動，並向法院聲請法拍擔保品，也就是位於台中市精華區的永豐棧酒店兩館總價值約30億元不動產。目前永豐棧酒店大墩館已進入法拍程序，而本館則是還在等待啟動法拍，由於酒店不動產法拍進度緩慢，因此安泰銀與遠雄人壽協商，在法院拍賣物權同時，再聯手出售債權，雙管齊下以加速處分速度，以利及早有回沖利益挹注獲利。

昨天安泰銀於颱風天召開視訊董事會先行決議通過處分相關債權，月底遠雄人壽可望再行召開董事會通過，再一起行動。

永豐棧酒店法拍程序緩慢，目前大墩館即將三拍，而位於台灣大道附近的本館則是連一拍都還沒開始，雖然安泰銀與遠雄人壽債權優先順位，但為加速處分債權，因此決定採取法拍物權、自拍債權雙線並進，以期盡快弭平逾放、並有回沖利益。

永豐 法拍 酒店

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